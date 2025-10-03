El operativo de San Froilan limita al norte el acceso a La Virgen

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La romería de San Froilán de este domingo a La Virgen del Camino afectará al tráfico por el paso de pendondes y carros. Con motivo del corte para la circulación de la N-120, se ha organizado un operativo especial que aconseja acceder a La Virgen por la zona norte de la localidad, para lo que se recomienda salir por Sáenz de Miera, la avenida Antibióticos o LE-20, que tomen la LE-30 dirección AP-66 Oviedo y coger la salida número 9 AP-66 Todas las direcciones, después salida 9A Aeropuerto, continuando dirección León por N-120, para llegar a la localidad por el norte. Los conductores que salgan de la ciudad por por la Avenida Párroco Pablo Díez de Trobajo, serán desviados por el paso elevado de la N-120, dirección León o LE-30 Todas las direcciones, para hacer el mismo recorrido. Se aconseja, siempre que sea posible, hagan uso del transporte público para evitar retenciones.