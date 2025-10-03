Data Fórum: León dota al dato de toda su dote

Alrededor del Data Fórum y a la entrada del Auditorio de León, un buen número de patrocinadores ofrecen a los especialistas sus productos y las innovaciones tecnológicas que prestan para el Ministerio de Justicia. A criterio de los profesionales, probablemente la cartera más innovadora de cuentas componen el eje ejecutivo por su apuesta hacia las nuevas tecnologías. Es un gran bazar de la tecnología. Si los datos tuvieran aroma, ese sería el perfume del hall estos días.

Ey ofrece productos y soluciones. Y aportación. «Básicamente, somos patrocinadores, el Ministerio de Presidencia lanza la apuesta, pero nosotros somos el soporte». Councilbox propone un seguro de videoconferencia certificada «que permitirá trabajar a todos las oficinas de justicia en los municipios».

Pega aporta una de las claves fundamentales: «La justicia española se está atreviendo a trabajar ya en la nube. Que un ministerio como este se atreva a lanzar una apuesta así, es de destacar. Y además, podemos asegurar que no hay ningún riesgo». Lo dicen los responsables de la compañía ante la mirada de un importante número de estudiantes de la Universidad de León que conforman el grueso del público. Son los usuarios del mañana, del hoy ya son los justiciables. Por eso Procesia aporta un punto de audacia a la ciberseguridad. «Nuestro programa hace que por ejemplo 2.000 ordenadores queden protegidos a la vez con un solo clic en lugar de tener que hacerlo manualmente uno por uno como se hacía hasta ahora». La empresa tiene 10 años de vida «y mucha vinculación también con la empresa privada. Nuestro producto es único en Europa».

Ineco promete «la transformación digital del futuro» y Babel es una consultora «que lanza aplicaciones individualizadas casi a la carta para el ámbito de la justicia, ahora que el bombardeo de información hace que quienes están ávidos de iniciativas, traten de arriesgarse y que quienes están un poco más a la defensiva se retraigan. Hay que canalizar un punto medio y empresas como la nuestra cumplen esa función».

NNTTData ofrece la posibilidad de obtener certificados, acceder a la Carpeta Justicia, asistir a la mediación o personarse por videoconferencia de una vista judicial. «Mediante un proceso de robotización llegamos a ahorrar 450.000 horas de trabajo de funcionarios a la administración de justicia. Nuestros programas suponen un ahorro de 20 millones de euros en España».

Data Fórum presenta casos de éxito, así como desafíos que enfrenta el sistema judicial en la adaptación a nuevas tecnologías, y lo que dicen los datos acerca de la importancia de la Justicia en ámbitos sociales, culturales y educativos. Asimismo, se intercambian ideas para fomentar la colaboración entre diferentes organismos, que incluyen instituciones, entidades privadas y el ámbito educativo, entre otros ejemplos.