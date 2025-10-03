León invierte 700.000 euros en dos nuevos camiones de basura para modernizar una flota envejecida

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local la adquisición de dos nuevos vehículos para la recogida de residuos. Con ello, el Consistorio sigue mejorando la dotación de herramientas de este Servicio para una recogida más eficiente. La Concejalía de Limpieza Viaria y Residuos que dirige el concejal Jon Fernández invertirá 700.000 euros para la compra de ambos camiones que permitirán seguir renovando aquellos actuales que están ya obsoletos.

Este viernes, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno al expediente de contratación del suministro de dos camiones recolectores autocompactadores de residuos, con entrega inmediata, y compatibles con contenedores de carga lateral. El Servicio cuenta actualmente con nueve vehículos de este tipo de los cuales seis superan los 20 años de servicio, lo que obliga a su renovación con el objetivo de evitar paradas de mantenimiento y reparación de averías.

Estas inversiones que se están realizando para mejorar los medios con los que cuenta el servicio redundarán tanto en una mayor eficiencia en la prestación del servicio como en la gestión de los residuos municipales, además de un mejor cumplimiento de los objetivos medioambientales de la ciudad de León y de las condiciones de seguridad en la que realizan su trabajo los operarios del Servicio.

El equipo recolector tendrá una capacidad de caja de unos 25 m3 y un volumen de la tolva de unos 4,2 m3 y el sistema de elevación vendrá configurado con todos los modelos de contenedores de carga lateral que actualmente están instalados en el municipio de León en las fracciones de papel-cartón, envases, orgánica, vidrio y resto. Además, se incluirán hasta tres tipos más de contenedores a determinar por el servicio.

El plazo para el suministro del contrato es de 37 días desde la formalización de este una vez concluya el proceso de licitación y se formalice con la empresa adjudicataria.

Refuerzo del servicio de limpieza de interiores

También dentro del Servicio de Limpieza, aunque en este caso para interiores, el Ayuntamiento de León ha adjudicado este viernes en Junta de Gobierno Local la adquisición de nueva maquinaria eléctrica y otros útiles que mejorarán la prestación del Servicio. La inversión realizada es de 18.137,90 euros

El contrato adjudicado a la empresa Quinileón Higiene Industrial SL mplica el suministro de dos fregadoras-aspiradoras de pavimentos, tres carros de fregado, 3 cubotanes y 4 cubos de fregado, así como 10 secamanos eléctricos que se instalarán en diversos centros municipales.

40.000 euros para reforzar el equipamiento del SEPEIS

El Ayuntamiento de León también sigue reforzando y modernizando las instalaciones del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Este viernes, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa Exercycle SL por 47.794,81 euros IVA incluido el contrato para el suministro de equipamiento deportivo y materiales que se destinarán a modernizar el gimnasio del SEPEIS.

Con esta inversión, el Consistorio de la capital leonesa pretende dotarlo de nuevas máquinas de musculación, cardiovascular, material de fitness y otro equipamiento deportivo necesario para los trabajadores del Servicio y su preparación física para poder realizar las salidas del servicio con las máximas garantías de seguridad y eficacia posibles.

Concedida licencia para la construcción del Polideportivo en Eras

La Junta de Gobierno de Local, tras el dictamen emitido por unanimidad por la Comisión Municipal Informativa de Desarrollo Urbano que se reunió el pasado 1 de octubre, ha concedido este viernes la licencia de obras a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para la construcción de un polideportivo en la calle Caminante, número 3, de Eras de Renueva, cuyo proyecto desarrolla el proyecto básico conforme al que se otorgó licencia en virtud de acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de León el día 28 de abril de 2023.