La huelga de médicos tiene un seguimiento del 58% en el Hospital de León y del 35% en Atención Primaria

La huelga de médicos convocada para hoy en León tiene un seguimiento matinal del 58% en el Hospital, alrededor del 50% entre los MIR y un 35% en Atención Primaria, según datos facilitados por el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Diaz Villarig.

La protesta estatal se enmarca en el conflicto abierto por el Ministerio de Sanidad a raíz del proyecto de renovación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, ampliamente rechazado por los facultativos, que se sienten infrarrepresentados en la negociación y desatendidos en sus demandas por no reconocer la singularidad, responsabilidad y trascendencia de sus servicios en la prestación de la asistencia sanitaria pública.

Así mismo, denuncian la persistencia de agravios y condiciones precarias, en cuanto a la categoría profesional, jornada de trabajo, guardias y retribuciones del personal médico, en el nuevo” Estatuto marco” que impulsa el Ministerio.

"No es el seguimiento que nos gustaría", afirmaron a este periódico los convocantes. "Pero que nadie piense que esto es el final de nada. Solamente estamos comenzando", aseguró Villarig. "Queda mucho por hacer y no nos vamos a conformar hasta que no se atiendan nuestras exigencias".