Diario de León

La huelga de médicos tiene un seguimiento del 58% en el Hospital de León y del 35% en Atención Primaria

Los convocantes deseaban una mayor participación y advierten: "Esto solamente es el principio"

Concentración de médicos frente al Hospital de León, en imagen de archivo.

Concentración de médicos frente al Hospital de León, en imagen de archivo.DL

Miguel Ángel Zamora
Publicado por
Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

Creado:

Actualizado:

La huelga de médicos convocada para hoy en León tiene un seguimiento matinal del 58% en el Hospital, alrededor del 50% entre los MIR y un 35% en Atención Primaria, según datos facilitados por el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Diaz Villarig.

La protesta estatal se enmarca en el conflicto abierto por el Ministerio de Sanidad a raíz del proyecto de renovación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, ampliamente rechazado por los facultativos, que se sienten infrarrepresentados en la negociación y desatendidos en sus demandas por no reconocer la singularidad, responsabilidad y trascendencia de sus servicios en la prestación de la asistencia sanitaria pública. 

Así mismo, denuncian la persistencia de agravios y condiciones precarias, en cuanto a la categoría profesional, jornada de trabajo, guardias y retribuciones del personal médico, en el nuevo” Estatuto marco” que impulsa el Ministerio. 

"No es el seguimiento que nos gustaría", afirmaron a este periódico los convocantes. "Pero que nadie piense  que esto es el final de nada. Solamente estamos comenzando", aseguró Villarig. "Queda mucho por hacer y no nos vamos  a conformar hasta que no se atiendan nuestras exigencias".

tracking