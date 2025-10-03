El PP pide al Gobierno que implemente un plan para modernizar la red ferroviaria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular pide al Gobierno que implemente un plan de choque de inversiones provincializado para modernizar la red ferroviaria. Esta petición forma parte de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Congreso a la Ley de Movilidad Sostenible que avanzó hoy la diputada leonesa Silvia Franco con el objetivo de “conocer las necesidades en cada territorio y ver que soluciones se ponen para ello”.

Silvia Franco incidió que ““los retrasos y averías de los trenes en León son el pan de cada día”, algo que se hace extensible a toda Europa ya que “con Puente llegar a tiempo es un lujo que disfrutan en otros países pero no en España”. El ejemplo, a su juicio, más palpable en la provincia es el “desmantelamiento de FEVE que convierte a los viajeros en víctimas de las averías y la falta de mantenimiento”.

Este plan de inversiones provincializado debe llevar consigo un “plan de atención urgente a los pasajeros” para que “como vemos habitualmente se quede tirado sin información, sin agua” y un protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria.

Otra de las enmiendas que afectará a la provincia de León será, tal y como resaltó Silvia Franco, el “blindaje por ley de la paradas, horarios y frecuencias actuales” de los autobuses Rurales con el propósito de que “ningún pueblo pierda paradas, horarios y frecuencias”.

El Mapa Concesional promovido por el ministerio de Oscar Puente supondrá “eliminar las paradas intermedias es decir 3 de cada 4 paradas Rurales” que, según la diputada leonesa, “hará que 40 municipios de León y casi 55.000 personas se queden sin las paradas que necesitan para ir a trabajar, estudiar o cuidar a sus familias”.

Este es el modelo del Gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros, aquí en León, tenemos el modelo de la Junta de Castilla y León, basado en el transporte a la demanda, en el nuevo servicio Buscyl que busca reforzar esa vinculación con el territorio de un modo“gratuito, asumiendo la Junta en sus prespuestos ese coste”.

Silvia Franco apunta que “si el PSOE realmente no quiere eliminar servicios y cree en el reto demográfico que vote nuestra enmienda” por lo que pide, tal y como recoge una de las enmiendas, que “preste el servicio directamente o si lo cede a las comunidades autónomas con la garantía de financiación al 100%”.

La cuarta enmienda presentada por el PP a la Ley de Movilidad Sostenible y que repercute en la provincia es el incremento del 6,5% de las tasas aeroportuarias, un incremento que provoca que “mientras Aena bate records de beneficios, los aeropuertos pequeños como el de León pierden futuro”.

Silvia Franco resaltó que, a pesar del incremento de pasajeros, el aeropuerto de León está “actualmente” al 11,74% de su capacidad para el transporte de viajeros, lo que hace que “tengamos una perspectiva de mejora muy importante”.

En este sentido, desde el PP se plantea la congelación de las tasas hasta el año 2031 “porque los aeropuertos regionales no pueden competir con tasas al alza”.

Recordó, a su vez, que desde el PP de León se ha preguntado al ministerio de Transportes por la terminal de mercancías del aeropuerto, sobre todo a raíz del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del plan de inversiones ‘histórico’ de Aena que se implementará en todos los aeropuertos de la red nacional.

A su vez, también se reclama un plan de incentivos pactados para atraer vuelos a los aeropuertos regionales.