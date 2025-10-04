Universidad de León impulsa tecnologías para hacer más eficiente la extracción de granito

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Investigadores y geólogos del grupo de Investigación Q-GEO (Geología Ambiental, Cuaternario y Geodiversidad) de la Universidad de León (ULe) han proporcionado al Grupo Ingemar (empresa con canteras) los resultados de un informe para hacer más eficiente y sostenible la extracción de granito.

En el marco del proyecto DIGIS 3, un Centro Europeo de Innovación Digital, han elaborado este estudio tras realizar más de 100 medidas en 18 muestras de roca correspondientes a ocho canteras de diferentes localizaciones de España y Portugal.

Mediciones realizadas utilizando la técnica de espectroscopía de reflectancia de laboratorio para analizar la calidad y posibles procesos de alteración de rocas graníticas para su uso ornamental, una técnica puntera que permite conocer de manera rápida la calidad de la roca sin necesidad de esperar varios días los resultados de un laboratorio.

Dentro del consorcio DIGIS 3, el grupo Q-GEO de la Universidad de León acerca las tecnologías basadas en teledetección y espectroscopía de reflectancia de laboratorio VNIR-SWIR a las empresas y centros tecnológicos vinculados a la explotación y extracción de rocas.

Estos retos tecnológicos, entre otros, abordan la cartografía de teledetección de proximidad de la distribución espacial de las concentraciones minerales en cualquier tipo de roca, facilitando conocer de una manera rápida sus posibles patologías o presencia de impurezas, lo que ayuda a determinar el uso potencial de la roca.

En este caso, el servicio se prestó al Grupo Ingemar dedicado a la investigación, extracción, elaboración y comercialización de roca ornamental de canteras propias a nivel nacional e internacional.

En esta experimentación se ha utilizado la espectroscopía de reflectancia de laboratorio (base de la Teledetección hiperespectral de proximidad) para una simulación en tiempo real de la determinación composicional (su variedad y alteraciones) de distintas rocas ornamentales graníticas.

Para ello se han utilizado varias losas de roca cortadas correspondientes a seis variedades de rocas de tipo granito de distintas regiones de la Península Ibérica.

El potencial uso de esta tecnología tanto en nave de corte como en el frente de extracción de rocas graníticas puede llegar a mejorar la clasificación y la selección de tratamiento superficial del material útil en la cantera.

De esta manera, puede evitarse el transporte de piezas grandes a las naves de corte que finalmente serían rechazadas generando residuos, mejorando así la eficiencia de la cantera y mejorando la caracterización composicional del material para contribuir a una extracción y tratamiento más eficiente y sostenible.

Tecnología puntera

La espectroscopía de reflectancia de laboratorio consiste en obtener una medición de la respuesta espectral de la superficie de la roca ante la incidencia de la energía electromagnética que se corresponden con las regiones del espectro electromagnético del VNIR (visible e infrarrojo cercano) y SWIR (infrarrojo de onda corta).

De esta manera, las curvas espectrales permiten la identificación directa, entre otros, de los minerales de hierro como hematites, goetita o jarosita en el VNIR, y de arcillas, carbonatos, micas, sulfatos y otros minerales en el SWIR.