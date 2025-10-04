PSOE de León condena el “genocidio innegable” en Gaza y critica negacionismo de PP y VOX

El Partido Socialista convoca una concentración y posterior lectura de un manifiesto en favor de Palestina, a la que asisten la vicesecretaria general autonómica, Nuria Rubio, y el secretario general en León, Javier Alfonso Cendón.Campillo

El PSOE de León ha organizado este sábado una concentración frente en la calle Ancha de la capital leonesa en la que han condenado el "genocidio innegable" en Gaza por parte de Israel, a la vez que ha criticado duramente el negacionismo sobre ese extremo que hacen PP y VOX.

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha afirmado que el PSOE "está donde ha estado siempre defendiendo la paz, la justicia y condenando este genocidio que se está perpetrando en la franja de Gaza".

Rubio ha participado en la concentración en la que, junto al secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel y la portavoz del PSOE provincial, Lucía de Castro, se ha leído un comunicado de apoyo a Palestina.

Para Rubio es imposible "no revolverse" con las imágenes que se ven cada día en Gaza y el sufrimiento del pueblo Palestino, a la vez que ha calificado de incomprensible "ver a un PP totalmente desconectado de la ciudadanía" al recordar que junto a Vox votó en contra una iniciativa en las Cortes para que se condenara este genocidio.

"Están en contra de los derechos humanos, nunca los hemos visto tan alejados de la sociedad, permanecen escondidos y alejados", ha recalcado Rubio, que ha trasladado la situación a lo que ha sucedido este verano en la Comunidad con los incendios y con la "corrupción en esta Comunidad Autónoma y seguimos sin saber dónde está Mañueco".

Por su parte, Cendón ha insistido en que lo que está pasando en Gaza es un "genocidio contra la población civil y tenemos que alzar la voz por los casi 70.000 asesinados, de ellos 18.000 niños y niñas, y por los millones que están siendo víctimas de una hambruna criminal".

Bajo la bandera de apoyo a Palestina instalada desde este viernes por el Grupo Socialista de la Diputación en uno de los balcones del Palacio de los Guzmanes, el PSOE de León ha reclamado "paz y justicia".

"No podemos ni queremos ser indiferentes. La defensa de la dignidad humana y el respeto por el derecho internacional son principios que forman parte de los valores democráticos de nuestras instituciones", se ha trasladado en el comunicado.

Durante la concentración se ha recordado que la Comisión Internacional Independiente de la ONU ha confirmado que Israel ha cometido "actos genocidas contra los civiles en Gaza" y, por ello, es importante "reiterar nuestra más absoluta condena a ese genocidio y a la ocupación ilegal de Israel en Gaza y Cisjordania".

Asimismo, se ha exigido el alto al fuego "inmediato y permanente" y los socialistas han reclamado "que se facilite la construcción de Estado palestino para mantener una paz duradera".

Los socialistas leoneses también han destacado que España se ha situado a la vanguardia de la acción internacional en la defensa de los derechos en Palestina y "demostrando ser el país más comprometido, con medidas pioneras, entre ellas el embargo de armas a Israel".

Además, han querido expresar su apoyo a la flotilla, una iniciativa de la sociedad civil para llevar ayuda humanitaria a los supervivientes en Gaza y, ante el ataque de Israel a varios barcos, han exigido que "los derechos de los ciudadanos españoles sean respetados".

"Es hora de poner punto y final a tanto sufrimiento. León está con la paz. León está con Palestina", han concluido.