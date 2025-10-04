Diario de León

El centro de León se mantiene colapsado de personas durante este sábado víspera de San Froilán

El domingo, día oficial del patrón, las previsiones del tiempo son buenas y se espera que las calles sigan llenas

Redacción
León

El centro y el casco histórico de la capital leonesa se encuentra abarrotado de personas que han salido a disfrutar de esta cálida tarde de sábado, víspera de San Froilán.

Las calles, los comercios y hasta los párkings se encuentran colapsados. El ambiente festivo se percibe en cada rincón de la ciudad.

El domingo, día oficial del patrón, las previsiones del tiempo son buenas y se espera que las calles sigan llenas. 

