El centro de León se mantiene colapsado de personas durante este sábado víspera de San Froilán

El centro y el casco histórico de la capital leonesa se encuentra abarrotado de personas que han salido a disfrutar de esta cálida tarde de sábado, víspera de San Froilán.

Las calles, los comercios y hasta los párkings se encuentran colapsados. El ambiente festivo se percibe en cada rincón de la ciudad.

El domingo, día oficial del patrón, las previsiones del tiempo son buenas y se espera que las calles sigan llenas.