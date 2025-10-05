Descubre nuestra amplia galería con las mejores fotos de la Romería de la Virgen del Camino

La muestra más fiel del verdadero carácter leonés, la romería a la Virgen del Camino que centraliza cada año el programa de San Froilán, se ha convertido en una explosión de sentimiento y público, con una procesión de pendones de casi dos horas que ha sacado a la calle, no ya la capital, sino a la provincia entera.
ANGELOPEZ; Ángelopez
Romeria der la Virgen del Camino
