Adif refuerza la integración del ferrocarril en León: 5,9M€ para renovar cruces de carreteras con la línea León-La Robla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Adif AV impulsa la integración del ferrocarril a su paso por la provincia de León al contratar la renovación de una veintena de estructuras que canalizan el cruce, tanto superior como inferior, de carreteras y caminos de León y otras localidades con la línea convencional León-La Robla, una mejora a la que destina 5,9 millones de euros.

Los pasos que se renuevan conectan zonas a ambos lados del ferrocarril en León capital y San Andrés de Rabanedo, y vías y caminos de acceso de varias localidades al noroeste de la capital leonesa, como Villabalter, Azadinos, Sariegos, Pobladura de Bernesga, Lorenzana o Cuadros.

La actuación permitirá mejorar y reforzar la integración del ferrocarril, la permeabilidad de la zona y el acceso rodado a las localidades y, al tiempo, aumentará la fiabilidad de la línea León-La Robla, nexo de conexión de la alta velocidad a Asturias, al unir la capital leonesa con la Variante de Pajares.

Además, se suma a las ya completadas y previstas en esta línea y a las que Adif impulsa para reforzar la capacidad del corredor norte de Alta Velocidad, como el despliegue de la segunda vía en la Línea de Alta Velocidad a León, el nuevo paso superior de Trobajo del Cerecedo, la duplicación de la salida norte de alta velocidad de la estación de Valladolid y su ampliación, o la denominada ‘U’ de Olmedo.

Renovación de diez pasos superiores

Los trabajos ahora adjudicados comprenden la renovación integral de los pasos rodados y peatonales con los que la Avenida Fernández Ladreda, en León capital, y la calle Azorín (carretera LE-441) de San Andrés del Rabanedo cruzan sobre la línea ferroviaria. En ambos se instalarán nuevos sistemas de contención y vallas antivandálicas, y en el primero, nuevas aceras e iluminación ampliando el ancho del tablero.

El contrato también comprende la renovación de otros ocho pasos superiores con los que carreteras de la zona cruzan sobre la línea León-La Robla, con trabajos específicos en cada uno de ellos, en función de sus necesidades: desde ensanchamiento mediante ampliaciones de tablero hasta colocación de sistemas de contención, nuevas barandillas y vallas antivandálicas, pasando por impermeabilización, refuerzo y limpieza de estructuras o reposición de firme.

En concreto, se trata de los pasos superiores que permiten el acceso a las localidades de Villabalter, Azadinos (paso superior carretera LE-5506), Sariegos, Pobladura del Bernesga, Cuadros (calle El Apeadero), Cabanillas y La Seca de Alba (paso superior carretera LE-4514). También se actuará sobre otros dos pasos superiores para caminos de servicio y sobre una pasarela peatonal.

Y diez pasos inferiores

Asimismo, Adif renovará una decena de pasos inferiores, entre ellos, el peatonal y viario de la calle Paseo del Príncipe, en San Andrés del Rabanedo, dos en Lorenzana (el de la carretera CL-623 y el de la calle Corrillo) o el de Santibáñez de Cuadros.

En ellos realizarán trabajos como desbroces y limpieza, reparación de estribos y sillares, impermeabilización de tableros, señalización de gálibos, instalación de nuevas barandillas, repintado de las existentes, despliegue de vallado antivandálico, ejecución de muretes guardabalasto, mejoras de drenaje y evacuación de aguas.

Estas actuaciones contribuyen a los ODS número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad) y 11 (ciudades inclusivas).