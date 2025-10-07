Un hombre de 68 años herido en una pierna tras ser atropellado frente al colegio Marista

Un hombre de 68 años ha sido atropellado esta mañana a las 11:18 horas por un turismo en la Avenida Álvaro López Núñez, frente al Colegio Marista San José, según ha podido saber este periódico.

El hombre, que sufrió un golpe en la rodilla, fue trasladado en ambulancia al Hospital de León para recibir atención médica. La Policía Local investiga las circunstancias del incidente, ocurrido en una zona urbana con tráfico moderado y frecuente presencia de peatones.