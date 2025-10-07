Samaniego ensalza papel de la UME de León en la Dana, el apagón y los incendios: las fotos

La Unidad Militar de Emergencias celebró esta mañana la festividad de Nuestra Señora del Rosario, patrona del cuerpo, con una parada militar celebrada en la base del Conde Gazola de Ferral fel Bernesga. presididlo por los generales Mariano Arrrazola y Antonio Mongío, comandante militar de León.

El Teniente coronel Pablo Samaniego, jefe del V Batallón de la UME con sede en el Ferral, celebró el día de “orgullo, reconocimiento y memoria”. A los que les agradeció 20 años de compromiso diario: “ sois un ejemplo del valor del esfuerzo”.

“ Habéis estado en primera línea en las emergencias más graves que ha vivido España”. 2200 efectivos se desplegaron en la Dana, que participación en el rescate de 500 personas. León, durante el apagón de abril, la UME asistió a más de 7000 personas. Y también intervino en 56 incendios durante el mes de agosto. Larouco, Pocos de Europa, Puebla de Sanabria o Lleres fueron algunos de ellos. “Vuestro valor muchas veces es la diferencia entre la vida y la muerte”. Una égloga final: “ cuando trabajamos juntos, no hay emergencia que se nos resista “.