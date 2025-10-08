El alfoz agita el árbol del empleo ligado a servicios con casi 200 ofertas en marcha

El área metropolitana leonesa está consiguiendo agitar el árbol del empleo de la mano del sector servicios y retail, ya que los nuevos proyectos que han fijado sus ojos en el área metropolitana de la ciudad ofertan casi 200 puestos.

Y en ese mar de nuevos trabajos, ayuntamientos como el de Villaquilambre se vuelcan para contribuir a fomentar el empleo local. De hecho, hoy mismo apoya el proceso selectivo que efectuará un gran supermercado que se instala en Villaobispo de las Regueras al cederle las instalaciones de la casa de cultura de esa localidad para que la empresa desarrolle allí dos sesiones informativas donde se darán a conocer los puestos disponibles y las condiciones de trabajo.

Se trata de la cadena cántabra de alimentación Lupa, que ya está contratando a la futura plantilla de la zona y que explicará su oferta a los interesados que acudan a las 11.30 y a las 18.00 horas, además de animarles a asistir currículum en mano.

Villaquilambre colabora con esta iniciativa, porque promueve el empleo local de calidad, ya que la «contratación es estable», de jornada completa, con horarios rotativos y formación a cargo de la compañía. En este municipio también está pendiente la expansión de Gadis con un nuevo área comercial en Navatejera. La firma gallega está a punto de abrir además un local en Trobajo del Camino, localidad donde Mercadona se trasladó a una nueva tienda más moderna de Párroco Pablo Diez a los Agustinos.

Cada uno de esos cuatro proyectos genera de 35 a medio centenar de puestos, además de crear riqueza con el desembolso de 8 millones de euros en sus respectivas obras. Y están pendientes la apertura de una gasolinera y un gimnasio. Así que el alfoz está viviendo una etapa de reactivación laboral con nuevos inversores que mueven al alza el mercado de trabajo.

En el caso de Sariegos, la llegada de Lupa hace tres años ha aportado actividad, puestos y 12.000 euros para material escolar de los alumnos del municipio.

Paralelamente, este ayuntamiento, el de Valverde, Villaquilambre y San Andrés han demostrado que saben exprimir los múltiples planes de la Junta, Europa y la Diputación para incorporar a personal.

El más destacado es el Ayuntamiento de San Andrés, que ha canalizado una inversión superior a los 550.000 euros a través de varios programas autonómicos (Planiel, Elex, Jovel y Empleacyl) para la contratación de 55 personas. El Planiel 2025 arrancó este mismo mes con la contratación de 10 desempleados de larga duración y mayores de 45 años (seis peones para parques y jardines, tres de limpieza viaria y un conserje para edificios municipales) que ayudarán en tareas de interés general y social durante seis meses con una subvención de la Consejería de Industria de 113.000 euros.

El Plan Elex, dirigido a personas con discapacidad, permitió sumar un conserje 90 días. El Jovel, a cuatro jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, un año (dos peones para limpieza viaria, un peón para jardines y una educadora infantil para la guardería). Y el Empleacyl, que se sacará a final de año con una ayuda de 226.100 € del Servicio Público de Empleo para contratar a 21 desempleadas que reforzarán Limpieza y Jardines.

De los 8,2 millones de la Diputación a la Lanzadera de León

Más allá del municipio de mayor tamaño del alfoz leonés que es San Andrés del Rabanedo,, la Diputación juega un papel crucial en el impulso del empleo en todo el territorio provincial con el Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral. La institución ha repartido 8,2 millones de euros a los 208 municipios de menos de 20.000 habitantes que están bajo su paragüas. Este plan tiene como objetivo generar hasta 800 empleos en el medio rural y también permite a los ayuntamientos pequeños ofrecer servicios que mejoran la calidad de vida en los pueblos, lo que constituye un pilar fundamental de la cooperación municipal.

El fomento de puestos laborales se complementa con iniciativas de formación y colaboración institucional como la nueva Lanzadera de Empleo en León dirigida a jóvenes y que desde este mismo mes de octubre hasta marzo de 2026 ofrecerá sesiones presenciales y online para reactivar la búsqueda de trabajo con técnicas modernas y adaptadas a las necesidades del mercado actual. En la capital y en los municipios de su cinturón metropolitano se observa una tendencia al fortalecimiento de las plantillas con nuevas ofertas públicas de empleo y contrataciones temporales para servicios esenciales, como la mejora en los servicios de limpieza y jardinería por la que han apostado León ciudad, San Andrés, Villaquilambre, Valverde y Sariegos.