UPL insiste en reclamar el adecentamiento del asfaltado de la plaza de San Marcos

Mal estado de la plaza de San Marcos en León.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de UPL en León hace hincapié en la creciente degradación de la plaza de San Marcos. A medida que el tiempo avanza y el uso aumenta, el espacio presenta signos evidentes de abandono.

Desde la remodelación de la plaza, ninguno de los gobiernos locales ha llevado a cabo trabajos de reparación. Esta inacción ha permitido que los desperfectos se acumulen y empeoren. Por ello, la plaza presenta problemas como la rotura de adoquines, baldosas hundidas y alcorques deteriorados, lo que representa un riesgo significativo para los visitantes. Estas condiciones afectan no solo la seguridad, sino también la imagen turística de León.

UPL exige al gobierno actual que implemente medidas inmediatas para restaurar y embellecer la plaza de San Marcos, con miras a mejorar la seguridad de los viandantes y la imagen de la ciudad.