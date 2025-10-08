Minuto de silencio en la ULE en recuerdo a Arancha, estudiante y poeta fallecida

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León comunicaba el pasado martes el fallecimiento repentino de una de sus estudiantes.

Silencio, dolor y aplausos en la entrada de la Facultad de Educación este miércoles, donde la comunidad universitaria de la ULE se ha reunido para recordar a la estudiante de segundo curso de Educación Social y poeta Arancha Barrientos.

Un minuto de silencio cargado de emoción con el que compañeros, profesores y amigos la han recordado y han acompañado a su madre que ha recibido así el cariño y apoyo en estos difíciles momentos.

“De personalidad alegre, pero de alma triste”, como ella misma se definía, ha recordado la decana de la Facultad, Lourdes Gutiérrez. Arancha Barrientos era “escritora desde niña y por necesidad, por necesidad de expresar sus sentimientos, sus emociones, sus vivencias y siempre como vía de escape” como en uno de sus libros que “es una rebelión para visibilizar la importancia de la salud mental” o en otro en el que “habla del salto al vacío que supone levantarse cada mañana en un mundo hostil, en un mundo que no se para a regocijarse en lo sublime de las pequeñas cosas”, dijo emocionada la decana de Educación.

A Arancha la han recordado dos de sus compañeras leyendo uno de sus poemas: ‘Desidia’:

“Yo en piloto automático, pero los demás llevan la marcha que quieran.

A mí ya no se me cala, el sentir hasta los huesos,

ni echo el freno de mano, aunque el resto pare.

Desilusión camina a inercia,

rabia hacia tristeza,

del color al luto y del dolor al pasotismo.

Por suerte, no quedará ni la sombra de lo que desgraciadamente siempre fui”.