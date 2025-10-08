León se prepara para los viajes del Imserso 2025-2026: tarifas, destinos y cómo reservar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ya ha comenzado en Castilla y León la reserva de plazas para el Programa de Turismo del IMSERSO, una oportunidad única para que los mayores de 65 años y pensionistas de León disfruten de viajes subvencionados que promueven el envejecimiento activo, el ocio y la salud. Este programa, gestionado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ofrece cerca de 879.213 plazas para la temporada 2025-2026, de las cuales miles están destinadas a los leoneses, con precios desde 50 € para rentas bajas.

Los destinos incluyen costas peninsulares como Santander o la Costa del Sol, islas como Tenerife y Mallorca, y escapadas culturales por Castilla y León, Madrid o Sevilla. Los viajes, con duraciones de 4 a 10 días, son ideales para leoneses por la proximidad a destinos del norte, accesibles en autobús. Por ejemplo, un viaje de 8 días a la Costa Brava cuesta unos 200-300 €, mientras que una escapada cultural de 4 días a Salamanca puede rondar los 100 €.

Novedades esta temporada

Tarifa plana de 50 €: 7.447 plazas reservadas para pensionistas con rentas bajas (igual o inferior a pensiones no contributivas), con un solo viaje por persona.

Viajes con mascotas: Permitido en destinos de costa, con perros o gatos en transportín.

Accesibilidad: Hoteles adaptados y asistencia para personas con movilidad reducida.

Cómo reservar desde León

Los leoneses pueden reservar su plaza llamando a agencias autorizadas como Turismo Social o Mundicolor (listados en imserso.es) o a través de la Sede Electrónica del IMSERSO. La carta de acreditación, enviada desde el 11 de septiembre, indica la fecha exacta de reserva y la puntuación del baremo, que prioriza a mayores con menos recursos, discapacidad o edad avanzada.

Las plazas se agotan rápido, así que se recomienda actuar hoy mismo. Quienes no solicitaron plaza en julio pueden apuntarse a listas de espera para próximas ediciones.

Beneficios para los mayores leoneses

El programa, que cuenta con un 90% de satisfacción según el IMSERSO, incluye transporte, alojamiento en hoteles de 2 a 4 estrellas, seguro de viaje y actividades culturales. Los leoneses pueden optar por circuitos cercanos, como los que recorren Castilla y León, o destinos más lejanos en avión, como Canarias. Además, se permite viajar con cónyuge o pareja de hecho, incluso si no cumplen requisitos de edad.

Plazos y recomendaciones

La comercialización de los viajes del Programa de Turismo del Imserso de la temporada 2025-2026 se extenderá, conforme al calendario establecido por Comunidades Autónomas, del 6 al 10 de octubre de 2025.

Para más información, los interesados pueden consultar imserso.es o contactar con agencias locales.

[Esta información ha sido elaborada con IA por un redactor y supervisada por un editor]