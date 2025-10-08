Confirmado: esta es la nueva señal de la DGT que debes conocer

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha implementado la nueva señal S-38, que tiene como objetivo principal regular el uso de vías específicas para ciclos y vehículos de movilidad personal (VMP). Esta señal se convierte en una herramienta esencial para garantizar la seguridad en las carreteras.

La señal S-38 destaca visualmente y tiene un significado claro: indica la existencia de un carril exclusivo para bicicletas y VMP. Por lo tanto, está diseñada para alertar a los conductores de otros vehículos sobre la restricción de acceso a estos usuarios.

Con la introducción de la señal S-38, se establece la prohibición para los demás usuarios de la vía de utilizar dicho carril. Esta normativa busca prevenir accidentes y promover un entorno más seguro para los ciclistas y usuarios de VMP.