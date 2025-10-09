UGT-Fica inicia movilizaciones por la alta siniestralidad laboral

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

UGT-Fica advirtió ayer que el incremento de la siniestralidad laboral que ha registrado Castilla y León durante el primer semestre del año podría suponer que el número de fallecidos superase las 60 personas a finales de 2025, ya que en estos momentos la cifra asciende a 31 accidentes mortales.

En 2024 se produjeron en la Comunidad 64.879 accidentes laborales, 30.083 de los cuales con baja y 49 de los mismos fueron mortales, lo que supone 177 accidentes en el entorno de trabajo cada día.

Según los datos registrados en el primer trimestre de 2025, a final de año la cifra de fallecidos por accidentes laborales podría superar la del año pasado, llegando incluso a los 60 o 70 casos, por lo que resulta necesario adoptar medidas al respecto.

El secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-Fica en CyL, Juan Carlos García Luengo, expresó que no se puede asumir que ir a trabajar signifique tener un accidente o perder la vida. «Hay que regularizarlo y que no sea algo normal.

Esto hay que pararlo de alguna manera», subrayó. Ve que la falta de prevención en las empresas es un problema «fundamental» y las empresas tienen que estar involucradas en este aspecto y anticiparse a los problemas estableciendo medidas «antes de que sucedan los accidentes».

Por su parte, la secretaria general de este sindicato en CyL, Sandra Vega, ha trasladado a las empresas que «tan preocupadas están» por el absentismo, que también se preocupen por cumplir la legislación en el ámbito de seguridad y salud laboral, ya que los datos de siniestralidad «pueden y deben» disminuir en la comunidad. Solicita la figura del delegado sectorial de prevención que tenga capacidad de actuación en empresas.

«La construcción tiene unos datos terribles, seguramente como consecuencia de la intensa utilización de la subcontratación», apuntó. Asimismo, señaló que más de la mitad de los accidentes registrados en este sector los han sufrido trabajadores de entre 50 y 64 años y el número de accidentados mayores de 60 años se han incrementado en los últimos cinco años en más de un 65%. Por este motivo, propusieron en julio aplicar coeficientes reductores para reducir la siniestralidad en la construcción y favorecer el relevo generacional. También iniciarán un proceso de movilizaciones el próximo día 16 de 11.00 a 14.00 horas ante la sede de la CEOE en Madrid, bajo el lema ‘Acabar con la siniestralidad laboral es responsabilidad empresarial’.