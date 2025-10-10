Atención Primaria quiere reforzar con diez enfermeras más la vacunación otoñal

Atención Primaria ha solicitado a Sacyl un refuerzo de 10 enfermeras eventuales para la campaña de vacunación otoñal. Según fuentes de la gerencia, el ritmo de 'pinchazos' va adelantado a las previsiones, ya que los profesionales ya han inoculado las dosis contra los virus respiratorios (gripe, covid y VRS) a las personas institucionalizadas. Una medida que comenzó el pasado día 1 en la residencia de mayores de Villaobispo de las Regueras y que tras el puente del Pilar se ampliará a la población general.

En este primer tramo de campaña también se intenta proteger contra los virus estacionales a los niños de 6 meses a 8 años, a las embarazadas y a los grupos de riesgo. El desafío de convencer al personal sanitario para incrementar la tasa de cobertura. El temor es que la moderación con que discurrió la campaña del pasado otoño-invierno no se traduzca en una relajación mayor de la prevención de población general y profesionales frente a la campaña que viene. Se inocularon 139.000 dosis. En la población de 5 a 60 años sólo se vacunó un 10,7% y de 60 a 70 un 38%. La mejor tasa se logró en los mayores de 75 años, con un 75% vacunados.

En cuanto a los motivos de vacunación, la pasada campaña el grueso de los inmunizados (96.788) se enmarcaron en los grupos de riesgo por edad, seguidos del riesgo por patología (5.886) y de las personas institucionalizadas (5.290). Solo 382 trabajadores de centros educativos y 2.351 de centros sanitarios acudieron a la cita. Otros 1.405 pusieron el brazo por prescripción facultativa e incluso se vacunó a dos viajeros internacionales.

Los cuidadores y convivientes (2.367) fueron uno de los grupos que más se animó a participar en la vacunación. Sacyl insiste en que la vacuna evita hospitalizaciones en los casos más graves y en los más leves, pasar una semana mal. El desarrollo sobre el terreno de la estrategia de inmunización frente a la gripe y el covid en León depende de la Junta y el equipo de la Consejería de Sanidad ultima el arranque de una campaña que la estrategia nacional sitúa en el calendario en el comienzo del mes de octubre.

La gripe origina casi 12 millones de euros en gastos médicos y laborales cada temporada al infectar a más de 7.000 personas de media en León y a otras 2.900 en El Bierzo. Las urgencias e ingresos ocasionan el 27,5% del coste de la gripe. El sindicato Satse pidió ayer el refuerzo enfermero con un incremento de contrataciones a nivel autonómico para que la campaña fluya.