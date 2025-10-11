Villaquilambre paga 13.000 € a una mujer que cayó en la casa de cultura

El Ayuntamiento de Villaquilambre indemnizará a una vecina que se cayó en 2024 en la casa de cultura de Villaobispo de las Regueras con nada menos que 12.922, 36 euros.

La mujer, de 78 años de edad, se rompió el hombro izquierdo tras tropezar con el rail horizontal de la trapa metálica de entrada y precipitarse bruscamente contra el suelo. Los hechos se remontan al 16 de abril del año pasado, cuando esta vecina del municipio intentaba acceder a las instalaciones de la casa de cultura a las 15.40 horas para su clase de pilates con otra compañera.

El hierro con el que tropezó resultó ser el carril guía de la puerta corredera metálica de la entrada, «que no había sido levantado por el empleado correspondiente», según acreditó el servicio de Infraestructuras y Medio Ambiente del propio Ayuntamiento, que consideró un «obstáculo en forma de U en la zona de paso de los usuarios».

Enseguida la intentaron ayudar tanto la compañera con la que acudía a pilates como un señor que salía del local y la vio allí tirada. Como consecuencia de la caída tuvo que ser trasladada al área de urgencias del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), donde fue diagnosticada su fractura del húmero proximal izquierdo. Sus lesiones requirieron tratamiento en el servicio de Traumatología del Hospital y 106 días de curación.

La mujer interpuso una reclamación patrimonial contra la casa consistorial al entender que, «debido a la falta de diligencia y cuidado» del Ayuntamiento de Villaquilambre, y concretamente del servicio de Cultura, sufrió «daños y perjuicio al descuidar el funcionario correspondiente los medios de acceso a la Casa de Cultura de Villaobispo, cuyo resarcimiento le corresponde a la Corporación Local» como responsable del mantenimiento del local.

El Ayuntamiento estimó la reclamación patrimonial tras efectuar varios actos de instrucción para determinar y comprobar los daños sufridos por la vecina. El servicio de Infraestructuras y Medio Ambiente constató los hechos, pero no identificó por qué se soltó la pieza metálica y quedó en el suelo. No descartaron en su informe que obedeciera a «terceras personas que inconscientemente o de forma deliberada provocaran la situación de peligro generadora del daño».

No obstante, también apuntaron que la persona encargada de abrir la Casa de Cultura debería haber advertido de ese peligro con alguna señal o cartel, además de avisar para su reparación al órgano competente. El Consejo Consultivo, que dictamina sobre los hechos, no descartó que pudiera deberse a un acto vandálico, pero cree que la Administración local no actuó para garantizar el estandar de seguridad exigible y considera que es responsable.

Por eso su propuesta de resolución pasa por indemnizar con esos casi 13.000 euros a la mujer, usuaria del programa de Vida Activa de Villaquilambre, en concepto de los 106 días de perjuicio moderado, los siete puntos de secuela funcional y por el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida.

Las caídas en la vía pública o en espacios municipales de León han generado otras cuantiosas indemnizaciones, como las de una mujer que recibió más de 31.000 euros por el mal estado del pavimento. Al parecer, al pisar una baldosa que estaba rota, ésta se dio la vuelta y la provocó que se precipitara al suelo golpeándose la cara y el hombro, además de romperse las gafas que llevaba. En general, las reclamaciones por caídas en la vía pública se presentan ante el Ayuntamiento correspondiente, quien debe responder en un plazo de seis meses. La Audiencia Provincial también ha dictado sentencias que admiten la existencia de lesiones en accidentes de baja intensidad, incluso si el golpe inicial no es grave.