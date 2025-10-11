Colas imposibles para viajar con el Imserso

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Los mayores de León llevan dos días haciendo cola a las puertas de las agencias de viajes para conseguir un billete que se ha puesto complicado para sus vacaciones del Imserso 2026. Muchos se han quedado sin plaza porque cuando les tocó el turno «ya no había nada». Lamentan el cambio en el procedimiento para acceder a una plaza, hasta ahora ligado a una carta con la hora y día de la cita. Este año había que llevarla antes, así que ólo quedaban Matalascañas y circuitos culturales.