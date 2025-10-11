Fiestas de San Froilán 2025: las peñas animan el centro de León al ritmo de la música

Las peñas se han convertido en un símbolo de las Fiestas de San Froilán, agrupaciones que animan el ambiente festivo en el centro de León. Su importancia cultural resalta en cada celebración.
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas
Música, fiesta y mucha alegría en este Día de Peñas