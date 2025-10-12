Un delincuente común se atrinchera en Eras de Renueva y amenaza con suicidarse desde lo alto de un bloque de viviendas

La calle Matanzas, en el barrio de Eras de Renueva, donde se ha atrincherado el hombre que amenaza con suicidarse.DL

Un delincuente común, que fue sorprendido esta mañana cometiendo un robo en un bloque de viviendas de la calle Matanzas, ubicada en el barrio de Eras de Renueva, se ha atrincherado en lo alto del edificio y amenaza con lanzarse por la ventana, después de que se hayan sofocado las llamas que ha provocado en el interior de uno de los inmuebles.

Se trata de una persona con una larga hoja de antecedentes, policiales y penales, perfectamente identificado por los policías que atienden la incidencia, que después de varias horas, tratando de negociar con él para que pusiera su actitud, han decidido poner el asunto en manos de los psicólogos especializados , circunstancia que a media mañana de momento todavía no se había conseguido.

El sospechoso había accedido a una de las viviendas para cometer robos de los habituales, y fue sorprendido, circunstancia que motivó una intervención policial de alto calado. A resultas de la actuación de los policías y al verse acorralado, ha accedido a una zona alta del bloque, desde donde amenaza con lanzar sal al vacío en el caso de que los agentes no le permitan irse en libertad.

La intervención policial ha generado una gran expectación en la zona, que está bajo el control de las fuerzas policiales.