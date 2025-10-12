Los vecinos del Húmedo se quejan por el ruido durante el Día de Peñas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los vecinos del Húmedo vuelven a quejarse por el ruido continuo que sufren cada fin de semana por los locales de ocio.

La asociación vecinal protestó por el bullicio provocado por las peñas que tenían su día grande tras las jornadas festivas de San Froilán. Según denuncian, esto "puede ser negocio o exaltación del consumo de alcohol, pero no se puede llamar cultura". "Tampoco se puede hablar de tradición porque en 2012 eran 10 peñas con aproximadamente 20 a 30 participantes y ha sido el ayuntamiento y la hostelería del ocio del casco antiguo los impulsores de este negocio para los patrocinadores. Que cuesta a todos leoneses un mantenimiento importante en limpieza y es una competencia desleal con los otros hosteleros de la ciudad", reclaman los vecinos.

"Estamos hartos de manipulaciones y mentiras como la ubicación ficticia en San Pedro, la discoteca móvil itinerante, los horarios de la comida sin concretar, la convivencia ciudadana, lo limpito que va a quedar todo, el mobiliario urbano intacto y garantizado el descanso de los vecinos", concluyen.