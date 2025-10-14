UPL plantea hoy al ministro Torres la autonomía leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) defenderá hoy en Madrid, en una reunión con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la creación de la Comunidad Autónoma de la Región Leonesa. Un encuentro de trabajo en el que estarán presentes la secretaria general de UPL, Alicia Gallego, el vicesecretario de la formación leonesista, Luis Mariano Santos, además de su presidente, Carlos Javier Salgado. UPL trasladará al representante del Gobierno de España la histórica reclamación de la formación y la sociedad leonesa de constituir la Región Leonesa integrada por las provincias de León, Zamora y Salamanca. Los leonesistas incidirán en que el derecho a la autonomía de la Región Leonesa «es un derecho constitucional que se nos sigue robando, vulnerando lo recogido por la norma fundamental de España, que es la Constitución», ya que el artículo 2 contemplan el derecho de las regiones a ser comunidades autónomas.