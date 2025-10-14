Restablecida de nuevo la circulación de Alta Velocidad entre Olmedo y Valdestillas
Según informa Adif, se ha vuelto a interrumpir la circulación entre Olmedo y Valdestillas a petición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Esta tarde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informó de que a petición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se volvió a interrumpir la circulación entre Olmedo y Valdestillas, de la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid, donde se produjo el arrollamiento de una persona en el kilómetro 142 del trazado en Hornillos de Eresma, en un punto no autorizado de paso.
Además, la circulación entre Olmedo y Valdestillas, en la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid, ya se había interrumpido durante cuatro horas esta mañana tras el incidente a la espera de la autorización para que se pudiera reanudar el tráfico por parte de la autoridad judicial.
Según informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en sus redes sociales, en torno a las 10.30 horas se interrumpió la circulación entre Olmedo y Valdestillas, en la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid, debido al accidente.
Más tarde, a las 14.41 horas, se restableció la circulación por vía I con normalidad por el punto de la incidencia tras la autorización por parte de la autoridad judicial.
No obstante, pasadas las 19.00 horas, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias explicó que a petición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se volvió a interrumpir la circulación entre Olmedo y Valdestillas, de la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid.
A última hora de la tarde, se recuperó la circulación.