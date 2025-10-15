La vacunación frente a la gripe se abre a la población con 136.700 dosis

Con la vacunación contra los virus respiratorios de las personas institucionalizadas ya finiquitada en León, ayer se abrió el abanico a los 'pinchazos' en busca de la inmunidad frente a la gripe y el covid del resto de la población. Con las 136.745 dosis bien ordenadas en las instalaciones sanitarias leonesas, la campaña fluye «con normalidad», según los responsables de Sacyl en la provincia y como también remarcó el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego,, que quiso dar ejemplo y acudir a inocularse el antigripal en el centro de salud de Eras.

La campaña de este otoño-invierno arrancó el pasado día 1 de octubre para los mayores que viven en residencias, dependientes, mujeres embarazadas y niños de seis meses a 8 años tras ampliarse para los menores de 5 a 8 años «porque son grandes transmisores» y generan lo que se conoce como efecto rebaño. Para el resto de grupos en que la vacuna está recomendada se inició ayer, con la novedad de que se amplía hasta los 70 años porque «evidentemente se evita padecer una enfermedad que en determinadas circunstancias puede producir trastornos importantes», explicó Vázquez, además de que «generalmente la población diana, además de edad tiene como característica fundamental padecer enfermedades crónicas que se exacerban con el padecimiento de estas enfermedades virales respiratorias y que es necesario vacunar para evitar ese mayor riesgo». La campaña se prolongará al menos hasta febrero.

Este año la vacuna contra la bronquiolitis por VRS (virus sincitial respiratorio) se ha administrado a personas institucionalizadas y residentes en centros de discapacidad, y también se inoculará a determinados grupos de riesgo como los trasplantados por ser la «población más vulnerable, la más expuesta a padecer situaciones graves y residir en instituciones cerradas». El pico de la gripe parece todavía lejano y se espera para al menos dentro de un mes. El personal sanitario ha recibido un correo instándoles a vacunarse, ya que las tasas de otros años han sido bajas.