Dos investigados por cuatro delitos en apenas 72 horas en León y Palencia

Agentes de la Guardia Civil de Palencia investigaron a dos hombres de nacionalidad rumana, de 22 y 29 años, como presuntos autores de cuatro delitos cometidos en menos de 72 horas a mediados de diciembre de 2024. Los hechos, enmarcados en la Operación Burghiu, incluyen dos robos con fuerza (uno en grado de tentativa), un hurto de vehículo y daños, afectando a instalaciones en Palencia y León.

La serie delictiva comenzó el 15 de diciembre de 2024 en la depuradora de Paredes de Nava (Palencia), donde los investigados cortaron la manguera eléctrica de alimentación, causando importantes daños materiales. Horas después, el 16 de diciembre, se produjeron dos intentos de robo en la depuradora de Sahagún (León), uno por la mañana, frustrado por la alarma al intentar saltarla, y otro por la noche, en el que rompieron las cámaras de seguridad para acceder al interior, aunque no lograron sustraer nada.

El golpe final ocurrió el 17 de diciembre en una empresa de Osorno la Mayor (Palencia), donde forzaron la entrada y robaron material eléctrico y herramientas valorados en 9.000 euros, además de una furgoneta que fue recuperada poco después en la provincia de Burgos.

Tras una exhaustiva investigación, los agentes de la Guardia Civil identificaron a los dos sospechosos, procediendo a su imputación. Ambos quedan a disposición de los juzgados competentes de las localidades afectadas.