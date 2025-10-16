El CAULE celebra un taller de RPC con motivo del Día Mundial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Bajo el lema 'Todos podemos salvar una vida', este jueves, Día Mundial de la Parada Cardiaca, los servicios de Medicina Intensiva y de Urgencias del CAULE han desarrollado a lo largo de la mañana un taller de Reanimación Cardiopulmonar, que ha estado dirigido a personal sanitario y no sanitario, así como a los estudiantes que realizan prácticas en el hospital.

El Día de la concienciación ante la parada cardiaca fue creado en 2012, gracias a la Declaración del Parlamento Europeo. Desde 2022 pasó a celebrarse a nivel mundial.

El objetivo de esta efeméride es ensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de la parada cardíaca y promover la formación en RCP para aumentar las tasas de supervivencia, que en muchos casos pueden ser mejoradas con una intervención rápida.