El CAULE celebra un taller de RPC con motivo del Día Mundial
El Día de la concienciación ante la parada cardiaca fue creado en 2012
Bajo el lema 'Todos podemos salvar una vida', este jueves, Día Mundial de la Parada Cardiaca, los servicios de Medicina Intensiva y de Urgencias del CAULE han desarrollado a lo largo de la mañana un taller de Reanimación Cardiopulmonar, que ha estado dirigido a personal sanitario y no sanitario, así como a los estudiantes que realizan prácticas en el hospital.
El Día de la concienciación ante la parada cardiaca fue creado en 2012, gracias a la Declaración del Parlamento Europeo. Desde 2022 pasó a celebrarse a nivel mundial.
El objetivo de esta efeméride es ensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de la parada cardíaca y promover la formación en RCP para aumentar las tasas de supervivencia, que en muchos casos pueden ser mejoradas con una intervención rápida.