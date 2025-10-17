El secreto de la operación a vida o muerte que ha salvado la Catedral de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Catedral de León se sometió hace exactamente 166 años a lo que muchos expertos calificaron como una operación 'a vida o muerte'. En 1859 comenzó una de las restauraciones más ambiciosas y arriesgadas de la historia de la arquitectura en España, una intervención que duró hasta 1901 y que mantuvo en vilo a la opinión pública nacional e internacional. El templo gótico, considerado una de las joyas arquitectónicas de nuestro país, estuvo a punto de derrumbarse por completo.

Las imágenes que sobrevivieron a aquella época son verdaderamente impactantes. Una enorme estructura de andamios sustituyó completamente la fachada principal de la Catedral, que fue vaciada en su totalidad. Los problemas estructurales del edificio, agravados por el peso de la cúpula barroca instalada en el siglo XVII por Juan de Naveda (arquitecto de Felipe IV), habían provocado que en 1857 comenzaran a caer cascotes de forma alarmante, poniendo en peligro la integridad del monumento.

Fue la propia reina Isabel II quien, tras visitar personalmente el deteriorado templo en 1858, concedió 150.000 reales para iniciar las obras de reparación. La intervención, que para los estándares del siglo XIX representaba un desafío técnico comparable a la 'ciencia-ficción', requirió el desmontaje completo del templo piedra a piedra. La maestría del arquitecto Juan de Madrazo, quien diseñó un sofisticado sistema de andamiaje, resultó crucial para evitar el colapso total de la denominada Pulchra Leonina.

La monumental operación que desafió lo imposible

Durante los 42 años que duró la restauración, seis arquitectos distintos se sucedieron al frente de los trabajos: Matías Laviña, Andrés Hernández Callejo (que estuvo brevemente en el cargo), Juan Madrazo, Demetrio de los Ríos, Juan Bautista Lázaro y, finalmente, Juan Crisóstomo Torbado. Esta continuidad en el relevo generacional permitió mantener la coherencia en un proyecto de dimensiones extraordinarias que no tenía precedentes en la restauración de catedrales góticas.

Lo que hace especialmente valiosa esta intervención desde el punto de vista histórico es que coincidió con los primeros años de desarrollo de la fotografía. Gracias a los pioneros de este arte, disponemos hoy de un testimonio visual excepcional de todo el proceso. El Museo del Prado conserva una importante colección fotográfica procedente de la familia Madrazo, adquirida en 2006, que documenta el desarrollo de las obras y los innovadores mecanismos de andamiaje ideados por Juan de Madrazo.

Entre los fotógrafos que inmortalizaron este momento histórico destaca el arquitecto alemán Max Junghändel, quien visitó León en 1888 y publicó ese mismo año un libro que se convertiría en obra de referencia. También el francés J. Laurent, quien llegó a España en 1844 y desarrolló un vasto catálogo fotográfico de monumentos españoles. Su colección, que alcanzó las 12.000 imágenes, fue adquirida por el Ministerio de Cultura en 1979 y finalmente digitalizada en 2021, constituyendo un valioso archivo del patrimonio español del siglo XIX.

Testigos visuales de una época transformadora

La primera fotografía conocida de la Catedral de León data de 1854, cinco años antes del inicio de la restauración, y fue tomada por el fotógrafo inglés Charles Clifford. Los negativos originales se conservan en el Victoria and Albert Museum de Londres y representan un documento histórico de incalculable valor para comprender los elementos originales del templo que posteriormente fueron modificados durante la intervención.

Otros fotógrafos locales como Germán Gracia, patriarca de una conocida familia de fotógrafos leoneses, o Winocio Testera, quien abrió su estudio en la calle Ancha en 1898, también documentaron esta época crítica de la Catedral. A ellos se sumaron figuras como Casimiro Alonso Ibáñez, uno de los pioneros de la fotografía en León y miembro de la Comisión Provincial de Monumentos, quien tuvo una de las primeras galerías fotográficas de la ciudad.

El fotógrafo francés Marie Hubert Vaffier retrató la Catedral en 1891, y sus imágenes se conservan actualmente en la Biblioteca Nacional de Francia. Los suizos Hauser y Menet, que comenzaron en 1892 la edición de tarjetas postales ilustradas, fotografiaron distintos elementos del templo, como el presbiterio, el claustro y las portadas principales. También el toledano Casiano Alguacil, especializado en postales, puso su objetivo al servicio de documentar la magna restauración.

Viajeros y escritores fascinados por el monumento

La Catedral de León no solo atrajo a fotógrafos, sino también a numerosos escritores y viajeros que dejaron testimonio escrito de sus impresiones. Miguel de Unamuno escribió en 1920 que el templo "se abarca de una sola mirada y se la comprende al punto", destacando su "suprema sencillez" y "suprema elegancia". El escritor británico George Henry Borrow la describió como "un duplicado de la de Palencia, pero sin los espléndidos cuadros que la adornan".

Intrépidas viajeras del siglo XIX como la duquesa de Abrantès, Lady Tenison, la condesa belga Juliette de Robersart o la inglesa Frances Elliot también visitaron León y dejaron escritas sus impresiones. Sus comentarios, ilustraciones y fotografías fueron recopilados en el libro "Viajeras extranjeras en Castilla la Vieja y León. Siglo XIX". Resulta especialmente interesante el testimonio de la condesa de Robersart quien, a pesar de sentirse inicialmente decepcionada por encontrar la Catedral cubierta de andamios en 1863, subió por ellos y quedó fascinada por las vistas que ofrecían.

Especialistas en Historia del Arte como Mayer o Gómez Moreno llegaron a considerar la Catedral de León como "la iglesia gótica más bella de España", un juicio que respalda la importancia de la restauración que salvó este monumento. Esta valoración justifica los extraordinarios esfuerzos técnicos y económicos que se invirtieron en su preservación durante casi medio siglo.

El momento de la verdad tras cuatro décadas de trabajo

El momento culminante de este proceso llegó en mayo de 1901, cuando León contuvo el aliento ante la prueba definitiva: la retirada de todos los andamios que habían sostenido la estructura durante décadas. Tras un inquietante crujido inicial, los arbotantes, columnas y muros demostraron ser capaces de soportar el peso de la nueva cúpula, mucho más liviana que la barroca original que había estado a punto de provocar el colapso del edificio.

Demetrio de los Ríos, uno de los arquitectos que dirigió parte de los trabajos, calificó el resultado como "milagroso". La intervención había conseguido lo que muchos consideraban imposible: desmontar y reconstruir completamente una catedral gótica sin que perdiera su esencia ni su integridad estructural. Un logro técnico y artístico que, 166 años después de su inicio, sigue asombrando a los expertos en restauración arquitectónica de todo el mundo.

El éxito de esta monumental operación sentó un precedente fundamental para la conservación del patrimonio histórico en España y Europa, estableciendo metodologías y criterios que, adaptados a las nuevas tecnologías, continúan aplicándose en la actualidad en 2025. La Catedral de León no solo sobrevivió, sino que renació fortalecida para seguir maravillando a generaciones de visitantes con su belleza y elegancia, tal como la describió Unamuno: resolviendo "el problema arquitectónico de cubrir el mayor espacio con la menor cantidad de piedra".