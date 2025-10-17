Quiñones destaca la apuesta de los presupuestos por la tenencia de los servicios públicos

El delegado de la Junta en León, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y el procurador Ricardo Gavilanes.DL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos, Suarez-Quiñones, ha anunciado esta mañana la creación de dos nuevas dotaciones para el servicio de extinción de incendios, que estarán ubicadas en el oeste y en el centro de la provincia.

El consejero ha hecho este anuncio durante la rueda de prensa celebrada para analizar los presupuestos de la Junta, que convierten a León en la provincia más favorecida por las cuentas autonómicas y a la comunidad en una de las tres más importantes del país.

Quiñones valoró los presupuestos como los más altos de la historia, con un 8 % de incremento respecto a los anteriores y que contienen los proyectos básicos importantes.

La misión es situar a la comunidad “como una de las mejores de España”. Son unas cuentas “que apuestan por la tenencia de los servicios públicos y por distintos aspectos que hacen de Castilla y León una de las tres primeras comunidades del país. Somos los primeros en vivienda y queremos consolidarlo. No estamos en la política del ruido sino en la de los hechos”, dijo.

“Se necesitan unos presupuestos realistas y no andar por las redes”. Más del 80 % del presupuesto es social para Sanidad, Servicios Sociales y Vivienda. Hay educación gratuita de cero a tres años, ya está Medicina, la sustitución de bañeras por duchas, el bono infantil “y todo lo que hace de Castilla y León, una comunidad, líder en dependencia y servicios sociales y la segunda en Sanidad”.

Los presupuestos se preocupan por la economía productiva con una fiscalidad asegurada, con más de 2000 millones son para autónomos y Pymes. Hay rebajas fiscales, un bono de 300 € para los autónomos con los que compensar las subidas fiscales del gobierno y un compromiso claro con la actividad económica. Hay 34 rebajas fiscales contra 90 subidas del Gobierno”.

Y el medio rural y el medio ambiente “tienen un compromiso serio por parte de la Junta. La cooperación social y las políticas medioambientales suben de forma importante el presupuesto, con casi 500 millones que se centrará en la resiliencia de los territorios forestales”.

“Duplicamos el presupuesto en 2022 para la prevención de incendios forestales y ahora después de las tres semanas satíricas de agosto, que nos pusieron a todas las administraciones en una situación muy difícil y queremos un resultado más favorable y hay que aumentar las capacidades. También hay una mirada especial a la vivienda en medio rural”.

La conectividad será el quinto apartado en importancia en los presupuestos Buscyl llega ya llega a todas las personas, la bonificación de los peajes en la AP-71 y el estudio de la AP-66. También hay previstos, 115 millones para Cultura y Turismo.

Habrá un sexto apartado especial para la política de acuerdos. “Ha habido un cónclave en Ponferrada, que no ha llegado a ninguna conclusión. Nosotros, contra lo que hace el gobierno, predicamos con los hechos. Tenemos voluntad no de hablar, sino de hacer”, dijo.

“El presidente Mañueco ha hecho un llamamiento al resto de grupos políticos para que se despojen de excusas y rodeos y no aprobar. Esos presupuestos. Solo perjudica a los ciudadanos. Tienen que mirar menos al interés partidista y más el de la ciudadanía”.

1.682 millones para León “hacen de nuestra provincia la más importante en el presupuesto. Es el 18,37 % del presupuesto. La inversión real, la que consiste en hacer cosas y construir total de 285 millones de euros es un crecimiento del 24,9 %. Es un compromiso inversor muy relevante queda reflejo de los grandes proyectos a los que se había comprometido el PP”, señaló.

Quiñones destaco en Familia la Unidad de Valoración de León, con las de 1 millón de euros de presupuesto. Remarcó el Polígono de La Llanada en Ponferrada y los de Cistierna y Villablino.

Destacó en Medio Ambiente el aumento de helicópteros para el operativo de incendios en un plan trianual y el refuerzo de cuadrillas helitransportadas. Hay cuatro que estaban en El Cueto, Rabanal, Camposagrado y Saechores y a León llegarán dos más. El próximo año llegarán las dos primeras y habrá seis brigadas en total, una en la parte oeste de la provincia y otra en la parte centro. Habrá un nuevo helicóptero de rescate de la Junta en 2026 con sede en León.

Scayle migrará a un nuevo espacio. Habrá actuaciones en las carreteras autonómicas, en especial la de San Isidro y la de Puente Villarente.

El compromiso en Agricultura es de 50 millones de euros, para poder actuar en el canal del Porma y El Bierzo. En Sanidad se acometerán las obras de la UCI por valor de 3 millones.

Sahagún tendrá centro de salud y habrá reformas en José Aguado. León tendrá dos helicópteros, uno en León y otro en El Bierzo. El Instituto de Villaquilambre tendrá casi 9 millones de euros, el Conservatorio se reanuda.

La restauración de las vidrieras se lleva un importante apartado de Cultura y Somacyl supera los 100 millones de € de inversión. Las redes de calor de León y Villablino tienen especial interés en el programa.

La Junta actuará en Pinos con una inversión de más de 3 millones de euros. Atenderá las reclamaciones de Valdeprado. Rehabilitará también el Pozo, María.

Los beneficios fiscales son importantes “porque es importante que dejemos cuanto más dinero a las familias, mejor “. Para la provincia de León hay previstos, 140 millones de euros en beneficios fiscales. Y con el retoque a la baja de tramo autonómico del impuesto sobre la renta hay 17 millones de euros más para los bolsillos leoneses.

Política

Respecto al cese del gerente del partido, habló de una “responsabilidad nacional. El gerente ha cesado y la dirección nacional nombrará a una nueva persona que tomará posesión. No tenemos nada más que decir, que le agradecemos los servicios prestados. La gestora va a seguir dirigiendo el partido hasta que se celebre el congreso que proceda y los órganos del partido determinen”.

Respecto a las listas de procuradores, “el se hará lo que determine el partido. Nosotros somos servidores públicos y somos servidores de la causa del proyecto político del Partido Popular. Nadie se apega a nada en este partido, sino que estará quien sea el mejor servidor público para la ciudadanía y para el partido. Nadie es imprescindible. Asumo el nivel de presión que me corresponde, porque con el tiempo decidido política que llevo, se obrarán consecuencias para dar la mejor respuesta posible. Las expresiones dependen porque a veces obedecen a intereses corporativos o plataformistas. El operativo de las tres semanas de agosto no funcionó porque fue un circunstancias que no fueron normales no pudimos conseguir un mejor resultado y eso no obliga a mejorar. En el gobierno de España no los encontrado más respuesta que el cónclave de Ponferrada”.

“Acción y reacción. Las personas del CGT que me esperan en los actos están en su derecho y el responsable público no puede destruir y tiene que escuchar y mejorar”.