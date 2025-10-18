La Inspección avala que la Fiscalía de Menores de León es de las mejores del país

El fiscal de Menores de León, Avelino Fierro, mantendrá su situación como responsable del Ministerio Público para el espectro de población comprendido entre los 14 y los 18 años, tras la remodelación emprendida en el edificio de Sáez de Miera para este sector de la delincuencia, cuyas causas serán juzgadas a partir de ahora por Rocío González Boñar, procedente del Juzgado de Instrucción número 5 de los de León, que toma el relevo a Rosa María García Ordás, ahora destinada a la Audiencia Provincial de León.

Fierro continuará encarnando la acusación pública en este tipo de delitos y no abandonará el ejercicio de su actividad, como de forma errónea informó ayer este periódico. En la que sí había cesado era la de fiscal delegado especialista de criminalidad informática en la Fiscalía Provincial de León.

El fiscal se muestra «orgulloso del nivel de respuesta de la Fiscalía en materia de Menores» y recuerda que las últimas inspecciones han situado a su área «entre las que presentan unas mejores cifras del país».

«Trabajo con toda la intensidad que se puede y si se producen retrasos o se acumulan en algún momento expedientes, no es por causas de esta Fiscalía», señaló.

Fierro sí que abandonó de forma definitiva el área de criminalidad informática. Presentó entonces un escrito en el que comunicaba su deseo de cesar en la delegación de esa especialidad con el fin de «atender digna y eficazmente» la materia de menores, de la cual es también delegado y coordinador regional, y el resto de responsabilidades que le incumben como teniente fiscal.

Fierro compatibilizará su ejercicio profesional con el de la producción literaria, Ha publicado cuatro libros: ‘Una habitación en Europa’, ‘Ciudad de sombra’, ‘La vida a medias’, ‘Contra tiempo’ y ‘La belleza del caminar’.

REBAJAR LA EDAD PENAL

El fiscal, que fue nombrado responsable delegado de criminalidad informática mediante decreto del fiscal general del Estado el 15 de noviembre de 2011, siempre se ha mostrado partidario de rebajar la edad penal cuando los menores cometen delitos mayores.

Anteriormente fue profesor de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de León, también fue nombrado colaborador honorífico del departamento de Derecho Público Básico y desde el año 2007 de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados.

Autor de diversas publicaciones en el ámbito del derecho de Menores, ha realizado en los últimos años funciones de autor y revisor de la Guía de Actuación contra el Ciberacoso del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La plaza de magistrada de Instrucción 5 de León que deja vacante González Boñar, será ocupada por Cristina Fernández Viforcos, que pasó en su día por el Juzgado de lo Social número 1 de los de Zamora.

Rocío González Boñar pasa a ser la nueva juez de Menores. Es leonesa y fue responsable en su día de Instrucción 4 de León (Violencia sobre la Mujer>). Ha servido en Pola de Siero y Grado (Asturias), en juzgados de instrucción de San Sebastián y en un Juzgado de lo Penal de Lugo.