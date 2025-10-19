Arrecian en León las quejas por el descontrol de los patinetes eléctricos y su creciente riesgo

El último incidente, este pasado lunes, acabó con cuatro puntos de sutura para una niña de cinco años. Pero, aunque no todos se resuelvan con intervención sanitaria, hay casos a diario. Lejos de atenuarse, la problemática crece y las quejas de los ciudadanos arrecian por el descontrol de los patinetes eléctricos. El clamor se extiende mientras la nueva ordenanza municipal de movilidad acota más sus zonas de exclusión y se adelanta a la regulación estatal que, a partir del 2 de enero, obliga a que todos estos denominados vehículos de movilidad personal deban estar inscritos en un registro de la Dirección General de Tráfico (DGT) y tengan que contar con un seguro de responsabilidad civil ante los posibles daños a terceros.

El marco de regulación se sucede después de que, en el caso de León, el Procurador del Común haya dictado hasta dos resoluciones, ante la profusión de quejas, para recordar al Ayuntamiento de la capital leonesa sus obligaciones. En la primera, emitida en 2019, le pidió que intensificara «el control y vigilancia» sobre los patinetes eléctricos, además de que denunciara y, en su caso, sancionara «aquellas conductas no permitidas cuando pongan en peligro la seguridad vial de los demás usuarios de las vías públicas». Pese a que el consistorio la aceptó, todavía tuvo que redactar otro informe, en mayo de este año 2025, para recordar al gobierno de José Antonio Diez que debe «garantizar el cumplimiento de la ordenanza» y lograr que se haga «efectiva la prohibición de circular en aceras y zonas peatonales».

No lo ha hecho. Pese a aceptar de nuevo la resolución, las medidas de control y sanción por parte del Ayuntamiento de León no han aumentado. Las quejas no han dejado de llegar, como reconocen desde el Procurador del Común, que estudia la opción de emitir un documento general para todos los ayuntamientos ante una problemática generalizada en las zonas urbanas.

La necesidad de este control la evidencia el aumento de estos patinetes eléctricos por toda la ciudad, aunque con más profesuión en los entornos peatonales y el casco histórico. Su número más o menos aproximado se verá a primeros de año, aunque se estima que hay más de 2.000 vehículos de movilidad personal. El Ayuntamiento de León había incluido en la primera versión de la ordenanza de movilidad que el registro obligatorio fuera municipal, como sucede en Valladolid, donde llevan más de 4.000 apuntados en apenas una semana desde que se abrió.

Pero en la aprobación definitiva de la ordenanza, al rebufo de la nueva normativa promovida por la DGT, el consistorio de la capital leonesa afinó el texto para apuntar que «la regulación» de este banco de datos y «los medios de identificación obligatorios que permitan su individualización serán establecidos de conformidad con lo determinado en la legislación estatal de tráfico y seguridad vial».

La nueva ordenanza municipal, que entrará en vigor de manera efectiva el 7 de noviembre, sumada a la ley estatal, que obliga al registro y el seguro desde el 2 de enero próximo, sirven como sustento para solucionar los problemas con los patinetes eléctricos. Su incidencia ya se hja convertido en una de las principales preocupaciones para la Policía Local, que admite el riesgo que generan sobre todo en las zonas peatonales y en las aceras, pero además reseña que ya se han convertido también en un pelirgo para el resto de vehículos que ocupan la calzada.

Su uso parece sólo recreativo y sin tener en cuenta las obligaciones de los conductores. Esta desinhición, alertan los agentes, hace que por las noches se emplee como sustituto del coche para poder beber alcohol. Los controles y límites son los mismos, al igual que para las bicis. No son un juguete y su peligro, como alarman los peatones, crece.

Por dónde sí pueden circular los patinetes en León -Vías y Áreas de prioridad peatonal sin acceso restringido de vehículos, como por ejemplo la prolongación de Padre Isla o los pasos de peatones elevados del entorno de El Corte Inglés o los Maristas. En estas zonas «evitaran en todo momento, causar molestias o crear peligro tanto a los peatones como a los ciclistas y en ningún caso tendrán prioridad sobre los peatones, manteniendo una distancia mínima de seguridad de un metro con relación a éstos».

-Calzada de zonas 30.

-Ciclocarriles, carriles bici, sendas ciclables y aceras-bici, como las que hay marcadas entre chinchetas en la zona de Eras de Renueva o alrededor de la plaza de toros.

-Calzadas cuya limitación de velocidad no exceda los 30Km/h.



Por dónde no pueden circular los patinetes en León -Aceras, bulevares, paseos, etcétera. -Vías y áreas de prioridad peatonal con acceso parcialmente restringido. Esto incluye a Ordoño II y las nuevas calles peatonalizadas, como San Agustín, Alfonso V, Gil y Carrasco, Ramiro Valbuena, Fuero o Carreras y la carretera de los Cubos. -Parques y jardines. -Vías y zonas peatonales, como todo el casco histórico o San Marcos. -Calzada en vías cuya limitación de velocidad exceda los 30 kilómetros por hora. -Zonas de estacionamiento.