Indemnizan con 14.600 euros a un recluso leonés absuelto de abusos sexuales

Un recluso leonés que estuvo en prisión preventiva 582 días y después resultó absuelto en el juicio celebrado contra él, deberá ser indemnizado por el Ministerio de Justicia con 14.625 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial. La determinación ha sido sentenciada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 9, que estimó parcialmente el recurso presentado por la letrada leonesa Virginia Rodríguez (Armesto y Bardal Abogados) contra la decisión inicial de no atender la demanda del procesado.

El interno ingresó en prisión el 7 de marzo de 2022 y resultó absueto por la Audiencia Provincial el 3 de noviembre de 2023. Estaba acusado de abusos sexuales, pero la Sección Tercera del Palacio de Justicia de León encontró carente de prueba la acusación y ordenó su puesta en libertad con sentencia favorable a sus intereses.

La jueza estima las pretensiones del recluso «pues el supuesto previsto en el artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial está previsto entre otros casos, para aquellos en que la absolución o el sobreseimiento libre, venga motivado por la inexistencia de los hechos imputados, como sucede en el presente caso».

Sin embargo, el montante indemnizatorio solicitado, se estima excesivo por parte de la jueza, que lo fija en 25 euros por cada uno de los días en que el recurrente permaneció privado de libertad,a causa de la prisión comunicada y sin fianza que se decretó.

NO TRABAJABA

No constaba en la causa que el recluso leonés trabajase cuando ingreso en prisión, «por lo que no cabe apreciar lucro cesante alguno, puesto que a lo sumo, tenemos unas expectativas frustradas, que no son indemnizables, al no tratarse de un daño real y efectivo». Tampoco, además, se han conseguido acreditar los daños morales alegados, que la letrada argumentaba como elemento para aumentar la indemnización. La sentencia ya es firme.