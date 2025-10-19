La ULE participa en una investigación que muestra la disposición de los jóvenes para la planificación financiera
La Universidad de León ha participado en la tercera edición del estudio 'Importancia de la educación económico-financiera en alumnos de primer curso de Administración de Empresas', promovido por la Fundación Contea junto con la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD).
La investigación, realizada en 14 universidades de España, entre ellas la ULE, y Portugal, ha recogido las percepciones de 2.305 estudiantes sobre cuestiones como el ahorro, la inversión, la planificación presupuestaria y la seguridad financiera.
Los datos reflejan que los jóvenes universitarios muestran una disposición favorable hacia la educación económico-financiera, quienes valoran la importancia de la planificación y el control del gasto.
Sin embargo, la investigación ha detectado áreas de mejora en el ámbito de la inversión y el ahorro, así como en la confianza de las mujeres en temas técnicos financieros.
En este sentido, el estudio recomienda reforzar la formación práctica a través de metodologías como el learning by doing, que promueve simulaciones y experiencias aplicadas que faciliten la adquisición de competencias financieras útiles para la vida real.
Desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales destacan "la relevancia de este tipo de investigaciones, que permiten diagnosticar las fortalezas y carencias del alumnado en materia de cultura financiera y, a la vez, orientar mejoras curriculares en los programas formativos".
En la ULE han formado parte en el estudio las doctoras Cristina Gutiérrez, Mayte Tascón y Paula Castro, todas ellas del área de Economía Financiera y Contabilidad y miembros del Grupo de Innovación Docente en Educación Financiera (GIDEF), así como los estudiantes de primer curso de los Grados en Administración y Dirección de Empresas y de Finanzas, que formaron parte de la muestra de estudiantes encuestados.
El análisis comparativo muestra que el alumnado portugués presenta mayor sensibilización hacia aspectos éticos y sociales del consumo, mientras que los estudiantes españoles destacan en conocimientos técnicos de inversión, y en ambos países se observa una conciencia creciente sobre la importancia de la seguridad financiera y el ahorro.