El PP de León denuncia que una avería en el escáner del Archivo Municipal obliga a los investigadores a sacar fotos en el suelo

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, David Fernández, denunció hoy que, como consecuencia de una avería en el escáner del Archivo Municipal desde hace un año, obliga a los investigadores a “sacar fotos de los planos de grandes dimensiones en mesas y el propio suelo”.

Por ello, en la próxima Comisión Municipal Informativa de Cultura, Educación, Patrimonio y Deporte preguntará sobre el escáner de grandes dimensiones del Archivo Municipal, ubicado en las dependencias de Julio del Campo, que lleva más de un año averiado.

Como consecuencia de ello, los investigadores, historiadores, estudiantes que antes usaban el escáner de gran formato, una herramienta que sirve para escanear y digitalizar planos de grandes dimensiones con facilidad, se ven obligados a colocar los documentos en mesas o incluso en el suelo para fotografiarlos con su móvil o cámaras fotográficas,

Sin embargo, a pesar de las quejas de los usuarios, “no se ha atendido esta necesidad por parte del Ayuntamiento de León” para resolver una avería en un servicio “necesario, por el que los ciudadanos pagan y que tiene mucha demanda tanto para un número importante de consultas de expedientes de licencias de obra, de aperturas de establecimientos y de urbanización, como para los trabajos efectuados por los investigadores, solicitando la reproducción también con mucha frecuencia”.