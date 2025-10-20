La AECC y UGT León firman un acuerdo “pionero” para concienciar sobre la enfermedad en el ámbito laboral

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Asociación Española Contra el Cáncer en León y la Unión General de Trabajadores de León firmaron este lunes un acuerdo marco de colaboración entre “pionero en España” que permitirá cooperar para que empresas y trabajadores promuevan la adopción de hábitos de vida saludables tendentes a la reducción del consumo de tabaco y alimentación saludable, además de la celebración de jornadas formativas e informativas y foros de salud en la empresa para concienciar sobre la enfermedad en el ámbito laboral.

Una de las primeras acciones que se llevarán a cabo serán unas jornadas de difusión en las instalaciones de UGT León en las que, además de informar del acuerdo marco firmado entre ambos organismos y de los servicios gratuitos y universales de los que dispone la Asociación, se darán a conocer las implicaciones que las enfermedades por cáncer pueden tener en la actividad laboral.

En ellas se abordarán cuestiones como los tipos de cáncer que pudieran tener alguna relación con el desempeño de determinadas tareas, las relacionadas con las condiciones ambientales del entorno de trabajo, la incidencia de la propia enfermedad en las relaciones laborales o la minimización del impacto del cáncer en la vida profesional.

Otras actuaciones que se pondrán en marcha será la difusión de información sobre los programas de cribado de diferentes tipos de cáncer o información sobre prevención de la enfermedad y estilo de vida saludable.