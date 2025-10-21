Herida una joven de 21 años tras ser atropellada en León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Una joven de 21 años resultó herida esta mañana tras sufrir un atropello en una calle de la ciudad de León, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León y recoge Ical.

El suceso tuvo lugar a las 8.29 horas de hoy en la calle Moisés de la capital leonesa, donde la mujer fue atropellada por una furgoneta, tras lo que se quejó de dolor en la cadera.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de León y de la Nacional, así como recursos de Sacyl para atender a la víctima.