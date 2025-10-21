León lanza el concurso para elegir el cartel de las fiestas de Navidad

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Fiestas, ha lanzado el concurso de carteles para elegir la ilustración que anunciará las fiestas navideñas.

La convocatoria, que es de carácter público y está publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), consta de un primer premio de 1.250 euros y dos premios accésit: el primero de cien euros y el segundo de cincuenta euros.

El concurso está abierto a cualquier persona a partir de 16 años, que deberá aportar sus datos personales y adjuntar un único cartel por persona. No se permite recibir proyectos de personas que ya hayan sido seleccionadas en las dos últimas ediciones de carteles de fiestas (San Juan y San Pedro) o trabajadores del propio Ayuntamiento de León.

Además, los trabajos deben de ser inéditos y no haberse presentado a otros concursos o certámenes. La obra deberá reflejar la participación, la fiesta, la tradición y la proyección exterior de la ciudad, además de reunir las condiciones de eficacia visual y belleza gráfica que permitan la reproducción del mismo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Estos objetivos se plasmarán en la composición de los trabajos, transmitiendo un espíritu festivo con marcada orientación de promoción, tanto de las fiestas anunciadas como de la propia ciudad de León, anunciando de manera clara las fiestas de la ciudad.

El diseño podrá realizarse en cualquier técnica pictórica, fotográfica o de diseño por ordenador contando con unas dimensiones totales de 50 por 70 centímetros, en orientación vertical.

Respecto a los criterios de valoración, se tendrá en cuenta la calidad conceptual y técnica, su eficacia anunciadora o informativa, el carácter original e innovador del diseño y sus condiciones de reproducción y aplicación a los distintos soportes publicitarios o promocionales.

La fecha de inscripción comenzará mañana, un día después de la publicación de las bases en el BOP y terminará el 3 de diciembre a las 14.00 horas, siendo esta la fecha límite para enviarlo. Las obras se tienen que presentar en el Registro General del Ayuntamiento de León, en la avenida Ordoño II, con el asunto "Convocatoria para el concurso del cartel anunciador de las fiestas de Navidad 2024".

También se pueden remitir por correo postal o mensajería especial a esta misma dirección. Las bases completas pueden consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de León.