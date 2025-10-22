El papa León XIV recibe a los papones de Minerva en Roma

Peregrinación de la Cofradía Minerva y Veracruz a Roma por el año jubilar.Archivo de la Cofradía

La Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Veracruz de León, realiza estos días una peregrinación a Roma con motivo del Año Jubilar 2025, en un viaje lleno de fe, comunión y gratitud.

La peregrinación ha tenido su punto culminante en la mañana de hoy con la participación de los cofrades en la Audiencia General del Santo Padre, el Papa León XIV, celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Durante el encuentro, los representantes de la Cofradía tuvieron la oportunidad de entregar un detalle en nombre de todos los devotos y feligreses de la Cofradía y también en el transcurso de la celebración todos los peregrinos presentes han recibido la Bendición Apostólica.

Mañana, jueves a las 16:00 horas, la Cofradía celebrará una solemne eucaristía en la Basílica de Santa María Sopra Minerva, templo considerado la cuna de todas las Minervas del mundo, y que da nombre a esta advocación tan arraigada en la tradición de la Cofradía, con el Corpus Chico como punto central de esta advocación. Esta celebración será presidida por el leonés Monseñor del Río Carrasco y supondrá un momento de especial significado espiritual, al unir simbólicamente a la comunidad de Leonesa con sus orígenes históricos y espirituales en Roma.

Finalmente, el viernes, los peregrinos realizarán la peregrinación por la Puerta Santa De San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, con la que ganarán el Jubileo, cumpliendo los ritos jubilares establecidos para este Año Santo 2025.

Con esta peregrinación, la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Veracruz reafirma su compromiso con la fe, la tradición y la devoción eucarística, llevando el nombre de Leon y de su comunidad cofrade hasta el corazón de la Iglesia universal.