Diez: "Espero que no me echen mucho de menos"

Además de considerar que las declaraciones del “secretario provincial y la vicesecretaria autonómica se califican por sí solas”, Diez ironizó sobre la forma de comunicación de la cumbre socialista en la capital leonesa, en la que estará ausente: “Claro que han llegado a mi casa comunicaciones, la de mi mujer, la de mi hijo, han llegado cientos de ellas”. “Sólo hace falta repasar eventos del partido en otras ciudades”, opuso frente a la postura de la dirección provincial mientras deseó éxito a la cumbre del PSOE. “Espero que no me echarán de menos”, volvió a ironizar en torno a esta polémica que reaviva las fricciones entre la agrupación local de la capital leonesa y la secretaría orgánica provincial socialista. “Yo voy a acompañar a la cofradía más antigua de León”, reiteró el alcalde.

El regidor insistió hoy en que no ha recibido la invitación de su partido para participar y que "el WhatsApp masivo que reciben los afiliados no es una invitación", en referencia a la justificación expresada por el secretario provincial Javier Alfonso Cendón respecto a qué el PSOE sí había contado con el alcalde de León para el evento.

Diez recordó que lo habitual es que los alcaldes abran los congresos o en este caso jornadas de trabajo de los partidos, pero que el Partido Socialista nunca ha contado con él para esas aperturas.

Reconoció que le "hubiera gustado poder expresar en ese foro tan importante donde acude Sánchez las necesidades y demandas de los leoneses, pero parece que para mí partido eso no es interesante".

El regidor explicó que, no obstante, seguirá estando "dónde estén los leoneses mientras los leoneses quieran que esté". Y en este caso acompañará a la Cofradía de Angustias, la más antigua de la ciudad, a Ayamonte.

"Me hubiera gustado (acudir) por tener esa oportunidad (la de expresar las necesidades de León)", ante el presidente del Gobierno, repitió