Diario de León

León acelera la oferta de pisos turísticos pese a la ley que restringe la proliferación

Es la provincia donde crece en mayor porcentaje la cifra de viviendas de alquiler como forma de alojamiento. La capital suma más de 200 nuevas plazas en un año, en una modalidad de alojamiento que supera ya las 3.100

Un grupo de blogueros invitados por Turisleón, durante una de las actividades en Coladilla. dl

María Jesús Muñiz Prieto
Publicado por
María Jesús Muñiz PrietoRedactora jefe de León y Economía

Creado:

Actualizado:

La normativa se ha volcado en los últimos meses en sacar del mercado las viviendas que se comercializan para turismo sin estar legalizadas, incluso a través de plataformas, y en dotar a los vecinos de mayor peso a la hora de autorizar el uso turístico de los pisos de sus comunidades. Y eso ha reducido de forma importante la oferta de alquiler para viajeros ocasionales a nivel general. La ciudad de León escapa sin embargo de esta dinámica, y sigue avanzando en la puesta en el mercado de nuevas viviendas de uso turístico. De hecho, es la capital donde su oferta en esta modalidad de alojamiento creció más porcentualmente el año pasado.

La patronal de empresas turísticas Exceltur exige que se refuercen las inspecciones y llama a las administraciones autonómicas y locales a controlar la expansión de estos pisos, en el caso de que no cumplan con la legalidad. En un año además en el que el dinamismo del sector turístico (del que depende en buena parte la economía leonesa) se ha ralentizado, y las olas de calor y los incendios han desviado a los viajeros sobre todo nacionales hacia destinos de costa del norte. 

Según los datos de la agrupación (que reúne a las principales empresas de toda la cadena de valor del sector) León está entre las 25 ciudades del país con mayor oferta de viviendas de alquiler turístico, y ha incrementado en el último año el número de plazas registradas en 209, hasta las 3.126. Un incremento que supera el 7%, frente a un descenso en el conjunto del país que roza el 4% (14.000 casas menos). 

A pesar de las restricciones la oferta ha seguido aumentando en Barcelona, Málaga, Granada, Las Palmas y Valladolid, pero se ha reducido en todas las demás. En todo caso en Valladolid hay poco más de 1.500 pisos.

Las empresas advierten de esta «salida irregular según las zonas» de las viviendas de uso turístico no regularizadas de los anuncios de las plataformas, y lo achacan a «la prioridad política de las autonomías y administraciones locales». Por lo que reclaman que se incrementen las inspecciones y sanciones. 

Aunque reconocen que la entrada en vigor de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos «empieza a generar un efecto positivo en la eliminación de la ingente oferta ilegal que operaba en las plataformas de comercialización on line de las principales ciudades españolas.

Incendios y trenes

El sector reconoce que las olas de calor y los incendios forestales han afectado la afluencia de las escapadas urbanas, que tienen especial importancia en León. Inconvenientes a los que se han sumado los problemas en los servicios ferroviarios, sobre los que llaman especialmente la atención.

Sí reconocen las empresas que han aumentado sus ingresos, no porque haya habido más turistas, sino porque han subido los precios de los hoteles y restaurantes. «Se han trasladado las inversiones en mejora de producto realizadas durante los últimos años», justifican. La actividad del sector está, en todo caso, «muy por encima de los niveles prepandemia».

La tendencia

Los más pesimistas. Los empresarios turísticos de Castilla y León son los más pesimistas del país sobre las previsiones de ventas para el último trimestre del año, de hecho son los únicos de todo el país que prevén reducirlas. Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco y Asturias son las autonomías con mejores perspectivas. 

Alto nivel y extranjero. Los viajeros nacionales han moderado sus viajes en España, después del despegue de los años posteriores a la pandemia, y a cambio recuperan las salidas al extranjero, que crecen con fuerza. En el mercado nacional, además de optar cada vez más por los pisos turísticos (lo hacen también los turistas que llegan de fuera) crece el gasto en los establecimientos de más categoría, sobre todo de cinco estrellas. 

Mano de obra. Las empresas inciden en el problema que les supone encontrar mano de obra cualificada, sobre todo en la restauración, lo que «relaja el dinamismo en la creación de empleo».

Mejor turismo. El sector aboga por un turismo de mayor valor económico, social y ambiental, «que no necesariamente se base en más afluencia».

Promoción local y rechazo al ‘desprestigio’

El Consorcio Provincial de Turismo, que forman la Diputación y el Ayuntamiento de León, tramita la ampliación del contrato del gestor de redes sociales de Turisleón, la marca con la que se está promocionando el sector y con la que opera la página web que se puso en marcha en enero. Una página que los establecimientos rurales de la provincia critican porque consideran que no da información suficiente a los viajeros, y que desde la Diputación defienden porque todos los agentes del sector, y también los municipios, pueden enviar actualizaciones a través de fichas específicamente diseñadas para ello. Defienden además que Turisleón realiza cada año una veintena de acciones turísticas, y que este año se ha cambiado la imagen de la promoción, creado el club de producto de turismo activo,... Entre las actuaciones que destacan para la promoción turística en redes están los programas que se organizan para blogueros. El más reciente reunió a un grupo de ellos que recorrieron el centro de la capital leonesa, Valporquero, Coladilla, Sabero, Hospital de Órbigo, Astorga, Castrillo de los Polvazares, Valdevimbre, Riaño, el mercado medieval de San Froilán,... Y varios proyectos de restauración. En cuanto a la Mesa de Turismo, reconocen que hace años que no se reúne, pero «se mantienen encuentros periódicos con las asociaciones y colectivos». Declaración de SevillaPor otro lado ayer las autonomías del PP, entre ellas Castilla y León, aprobaron la Declaración de Sevilla, que exige al Gobierno que abandone las «políticas que atacan y desprestigian al turismo», y que «deje de alimentar los movimientos antiturismo». Reclaman la celebración de la Conferencia Sectorial de Turismo, que no se reúne desde 2023, y abogan por separar los problemas de la vivienda de los del sector. Defienden las viviendas de uso turístico «cuando están bien reguladas», porque entonces «no causan desigualdad». Y denuncian que la masificación turística es una consecuencia directa de «la ineficacia del Gobierno central para frenar la migración interna desde la España vaciada». La declaración reclama también la revisión del real decreto sobre el Registro Único de Viviendas Turísticas, y que el alquiler de temporada se regule con criterios coherentes con la normativa turística autonómica. Aborda también la promoción de aeropuertos y trenes.
