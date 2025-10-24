UPL presenta una moción para reclamar a Renfe que recupere el horario del tren de las 8.00 horas entre León y Palencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de UPL en el ayuntamiento de León ha presentado una moción para su debate en el Pleno en la que solicita a Renfe, Adif y Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que se recuperen los horarios originales del tren con salida de León a las 8.00 horas, o que se habilite una parada en Palencia del tren que parte de la capital leonesa a las 7.42 horas.

Afirman los leonesistas en la moción que se trata de una modificación, que supone un retraso de 15 minutos en la salida del tren de las 8.00 horas, realizada recientemente y sin previo aviso ni justificación oficial, que ha afectado gravemente a numerosos trabajadores, principalmente docentes y empleados de otros sectores, que utilizan este servicio ferroviario para desplazarse diariamente a sus puestos de trabajo en Palencia.

"Se da la circunstancia de que hasta ahora el tren con salida a las 8.00 permitía a los usuarios llegar puntualmente a Palencia para iniciar su jornada laboral a las 9.00, sin embargo, el retraso de 15 minutos en la hora de salida ha provocado que muchos de ellos no puedan cumplir con sus horarios laborales y se vean sin una alternativa de transporte público viable. Por todo ello y haciéndose eco de la reivindicación ciudadana, subrayan los leonesistas que “esta medida perjudica la movilidad laboral y la conciliación de quienes apuestan por el transporte público, sostenible y eficiente”, UPL propone mediante una moción para debatir en el Pleno del Ayuntamiento de León, para instar a Renfe a que restablezca los horarios previos o bien habilite la parada en Palencia del tren de las 7.42 horas, garantizando así la continuidad de un servicio esencial para numerosos leoneses", afirma Eduardo López Sendino, portavoz de la UPL en el Ayuntamiento de León.