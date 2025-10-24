Adrián Barbón se suma a las jornadas que el PSOE celebra este fin de semana en León

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en la entrada del Hotel de la Reconquista este jueves en Oviedo.EFE / CHEMA MOYA

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se sumará este fin de semana a las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León bajo el lema ‘Atrévete a construir el futuro. Los fondos Next Generation, motor de crecimiento en Castilla y León’.

Aunque inicialmente no figuraba Barbón en el programa debido a su agenda, finalmente podrá acudir para participar en la mesa que, en forma de diálogo, clausurará la jornada del sábado con la participación de la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio; el exlehendakari del País vasco, Patxi López, el propio Adrián Barbón y el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha informado este viernes el PSOE en un comunicado.

La jornada dará comienzo a las 11.00 con la inauguración a cargo del secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón; la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; y el propio Carlos Martínez.

A las 11.30 se celebra la Mesa ‘Transformación social y administración pública. Los fondos europeos como motor de modernización’ con laintervención, entre otros, de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

A las 17.00 será el turno de la Mesa ‘Digitalización, innovación yempleo de calidad. Castilla y León conectada al futuro’ con laparticipación, entre otros, del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Y será a partir de las 18.30 cuando se celebre el diálogo entre el presidente de Asturias, el exlehendakari y Carlos Martínez.

El cierre tendrá lugar el domingo, 26 de octubre, con un acto público del presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; y el líder de los socialistas de Castilla y León, Carlos Martínez.