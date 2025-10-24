Demora sanitaria: más de 100 días de espera para operarse en los hospitales leoneses

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los pacientes de León se enfrentan a las mayores listas de espera quirúrgica de toda la comunidad autónoma, según revela el último balance trimestral publicado por la Junta de Castilla y León. El Hospital El Bierzo, con una demora media de 112 días, y el Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE), con 103 días, encabezan el ranking negativo a fecha de 30 de septiembre de 2025, superando ampliamente la media regional que se sitúa en 87 días.

Este desequilibrio territorial en el acceso a intervenciones quirúrgicas pone de manifiesto importantes diferencias en la gestión sanitaria provincial, ya que mientras los pacientes leoneses superan los tres meses de espera, seis de los catorce hospitales de la red pública de Castilla y León mantienen sus demoras en el entorno o por debajo de los 60 días, según los datos oficiales disponibles en el Portal de Salud recabados por este periódico.

A pesar de estas cifras preocupantes en la provincia leonesa, la situación general en España ha experimentado una mejora significativa en los últimos años. La demora media estructural en Castilla y León ha pasado de 144 días en diciembre de 2021 a los 87 actuales, lo que supone una reducción de 57 días. El número total de pacientes en lista de espera quirúrgica estructural se ha reducido un 36,2% desde marzo de 2022, pasando de 42.574 a 27.179 personas.

Evolución de las listas de espera en la comunidad

El plan de choque implementado por la Consejería de Sanidad desde 2022 parece estar dando resultados a nivel autonómico, aunque no de manera homogénea en todos los territorios. Este programa se ha centrado principalmente en optimizar los recursos propios del sistema público, sin descartar el uso de medios adicionales cuando resulta necesario para garantizar la calidad asistencial.

Prioridad 1: pacientes cuyo tratamiento quirúrgico, siendo programable, no admite una demora superior a 30 días.DL

Prioridad 2: pacientes cuya situación clínica o social admite una demora relativa, siendo recomendable la intervención en un plazo inferior a 90 días.DL

Prioridad 3: pacientes cuya patología permite la demora del tratamiento, ya que aquella no produce secuelas importantes.



Un dato especialmente destacable es que estas cifras se han logrado en el tercer trimestre del año, período estival en el que tradicionalmente se reduce la actividad quirúrgica por las vacaciones del personal sanitario. Esto hace que los resultados sean más significativos al haberse conseguido en un contexto habitualmente desfavorable para la reducción de listas de espera.

Por especialidades, Traumatología continúa siendo la que acumula mayor número de pacientes pendientes de intervención con 8.665 personas, seguida por Cirugía General y Digestivo (4.625) y Oftalmología (4.556). En el extremo opuesto, Cirugía Cardiaca y Cirugía Torácica presentan las cifras más bajas con 144 y 133 pacientes respectivamente.

Análisis por patologías y prioridades clínicas

Al examinar los diagnósticos específicos, las cataratas lideran la lista con 3.475 pacientes aguardando intervención, seguidas por la artrosis de rodilla con 1.465 personas afectadas. La hernia inguinal (1.278) y las deformaciones adquiridas en dedos de manos y pies (1.020) completan los cuatro procesos con mayor demanda quirúrgica en la comunidad autónoma.

Un aspecto fundamental en la gestión de las listas de espera es la clasificación por prioridades clínicas. Los datos oficiales muestran que los 910 pacientes catalogados como prioridad 1 (aquellos que requieren intervención en menos de 30 días por la gravedad de su patología) esperan una media de 10 días, sin que ninguno haya superado el plazo máximo establecido a fecha del corte estadístico.

En el nivel de prioridad 2 (plazo máximo recomendado de 90 días) se encuentran 4.237 pacientes con una demora media de 75 días, mientras que en prioridad 3 (hasta 180 días) hay registrados 22.032 pacientes que esperan una media de 92 días para su operación.

Situación de las consultas externas y pruebas diagnósticas

El problema no se limita únicamente a las intervenciones quirúrgicas. Las consultas externas hospitalarias en Castilla y León presentan una demora media estructural de 101 días, con un total de 184.204 citas pendientes según el balance a 30 de septiembre de 2025.

Respecto a las pruebas diagnósticas, las resonancias magnéticas acumulan 6.252 exploraciones pendientes con una espera media de 97 días, mientras que las ecografías suman 7.393 pruebas con una demora que alcanza los 103 días. Los TAC (2.686 pruebas pendientes) y las mamografías (405) presentan tiempos de espera más reducidos, con 64 y 49 días respectivamente.

Estos datos revelan que, a pesar de los avances generales en la reducción de listas de espera en España, persisten importantes desafíos en determinadas áreas geográficas y especialidades médicas. La provincia de León, con sus dos hospitales a la cabeza de las demoras quirúrgicas, ejemplifica las necesidades para equilibrar el acceso a la atención sanitaria en todo el territorio.

Los expertos en gestión sanitaria señalan que, aunque la tendencia general es positiva, es fundamental mantener y reforzar las estrategias dirigidas a los centros hospitalarios con mayores dificultades, como los de León y El Bierzo, para garantizar la equidad en el acceso a los servicios quirúrgicos públicos en toda la comunidad.

El seguimiento de estos indicadores durante el último trimestre de 2025 será clave para evaluar si las medidas implementadas consiguen reducir la brecha entre los hospitales con mejores y peores resultados, o si por el contrario, será necesario desarrollar planes específicos adaptados a las realidades locales de cada centro hospitalario en Castilla y León.