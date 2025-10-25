Transportes reabre el cepo de Vilecha

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible progresa en el despliegue de la segunda vía en la Línea de Alta Velocidad a León con una inversión de 95,2 millones de euros ya movilizada casi en su totalidad. El próximo lunes 27 de octubre se va a alcanzar un hito clave con la reapertura del cambiador de ancho de Vilecha, en la provincia de León, tras culminar su conexión al futuro tramo de doble vía. Este es un punto negro, causa de multitud de incidencias en el filtro del doble ancho de los trenes en la línea de León y Asturias. Esta duplicación a lo largo de 41,5 km refuerza una parte esencial del Corredor Atlántico y de la conexión de Asturias con la red de alta velocidad. Una vez se complete esta actuación, la LAV dispondrá de doble vía en el 75% de su recorrido, incrementando así su fiabilidad y capacidad para acoger un mayor número de circulaciones ferroviarias con origen y destino a Asturias y León. Los trabajos comprenden el tendido de una segunda vía junto a la actual y su electrificación en el tramo comprendido de Bercianos del Real Camino hasta unos 7 km al sur de León (Vilecha).