El Tribunal de Cuentas sospecha de irregularidades en la etapa socialista de la pedanía de Armunia

La jueza instructora del expediente abierto por el Tribunal de Cuentas sobre la pedanía de Armunia por supuestas irregularidades contables entre los años 2012 y 2023 ha apreciado indicios de utilización no justificada de cantidades que suman en torno a los 363.000 €.

La determinación se adoptó en la comparecencia fijada para el pasado día 22 de octubre, a la que fueron citados los tres principales investigados, el que fuera pedáneo Luis Ángel Alonso (que no se presentó), el secretario Jorge Canuria y Olga Gracia Rubio (que tampoco se presentó). El primero manifestó a este periódico desconocer la existencia de ninguna citación en Madrid y no fue posible establecer contacto con el segundo pese a los intentos. El Gabinete de Comunicación del Tribunal de Cuentas confirmó que «desde la Sección de Enjuiciamiento se ratificó que todos los interesados en las actuaciones fueron debidamente citados para el acto de liquidación provisional». También puntualizó el Tribunal que el acta de liquidación es una actuación previa y provisional.

La jueza fija la obligación de establecer un depósito de 74.225,84 € a satisfacer entre las tres personas mencionadas en concepto de fianza con la que hacer frente a las responsabilidades que derivan de las irregularidades en la gestión realizada, que se divide en dos fases. Hay una primera, desde 2012, hasta 2018, donde se aprecian indicios de movimientos injustificados en las cuentas de la pedanía pero de la cual se reconoce que puede no existir ya la documentación correspondiente.

Establece la jueza una segunda entre 2018 y 2023, donde exige que se acrediten esos movimientos económicos que a su juicio resultan injustificados, por valor de cerca de 63.000 euros, más otros 11.000 de intereses.

La liquidación provisional consiste en determinar provisionalmente quiénes son los presuntos culpables, cuantificar el daño producido y sirve para realizar una valoración jurídica previa respecto de los hechos denunciados. El trámite no presupone concluir si existe o no culpabilidad.

En esta fase, la magistrada no entra a valorar el fondo de asunto. Tampoco hace un análisis exhaustivo de las alegaciones planteadas, en tanto en cuanto ese apartado se tiene que dilucidar posteriormente en el posible juicio que se pueda abrir.

Desde el punto de vista de la instrucción de esta fase previa se aprecia que la salida de fondos del periodo 2012 al 2018 está totalmente injustificada, si bien se entiende que es razonable que no haya documentación que avale los movimientos, dado el tiempo transcurrido. Advierte la jueza que estas cuestiones se resolverán en el posible juicio.

Sí fija la necesidad de afianzar provisionalmente 74.225,84 € por el periodo 2018-2023.

La liquidación provisional consiste en determinar provisionalmente quiénes son los presuntos culpables y cuantificar el daño