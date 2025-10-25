Diario de León

Las fotos de las jornadas de trabajo organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

- Cendón remarca en la apertura de las jornadas de trabajo de los socialistas en el palacio de Exposiciones que el “cambio llegará en marzo” a la Junta

- Carlos Martínez recibe el respaldo de los socialistas leoneses en su presentación como candidato a la presidencia de la Junta. En un acto casi íntimo, el PSOE ha vendido su propuesta autonómica para dejar atrás la “el gobierno de recortes” del PP en la administración autonómica.

Virginia Moran

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

Virginia Moran

Arrancan las jornadas organizadas en León por el PSOE de Castilla y León

tracking