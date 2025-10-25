León despliega sus productos artesanos en Gijón, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El vicepresidente de la Diputación de León y diputado del área de `Productos de León´, Roberto Aller, junto con la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, el diputado de Relaciones Institucionales, Jorge González- Palacios y diversos miembros de la corporación municipal, han sido los encargados de inaugurar la II Feria de los Productos de León en Gijón. Esta iniciativa se enmarca dentro de los actos que cada año organiza la Casa de León en Asturias para celebrar el Día de León en la ciudad asturiana.

Aller ha destacado durante este acto que “el pasado año, cuando llevamos a cabo por primera vez esta iniciativa, fue todo un éxito de asistencia y ventas para los productores, y agradecemos al ayuntamiento de Gijón su total disposición para que esto haya sido una realidad de nuevo”. Además, el diputado de Productos de León, ha explicado que “hemos tenido un aluvión de solicitudes; hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a los 23 stands, y seguiremos trabajando para poder aumentar su presencia en Gijón”. 4

Por otro lado, el leonesista Roberto Aller ha anunciado que “seguimos trabajando para que esta feria pueda continuar, pero nuestra colaboración llega mucho más allá, y próximamente anunciaremos una iniciativa que queremos poner en marcha y que va a llevar las delicias leonesas y asturianas un poco más lejos”.

Aller ha hecho referencia a la importancia del sector agroalimentario para la provincia leonesa. “Supone un motor de desarrollo para León, especialmente en el mundo rural, donde se asientan la mayor parte de las empresas que se dedican a los productos de calidad”. “Desde la institución provincial hemos dado un importante impulso y ofrecido un gran apoyo a los productores, persiguiendo objetivos como la mejora de la producción, y también dar pasos encaminados a facilitar la internacionalización”, ha afirmado el vicepresidente de la institución provincial.

La Feria

Durante tres días, desde el 24 al 26 de octubre, la Plaza Mayor de Gijón acogerá a 23 productores que se reparten en otros tantos stands. En ellos se pueden encontrar empresas de dulces y chocolate, empresas de queso, de miel, de vino, empresas de embutidos, de bebidas alcohólicas, de conservas, y legumbres. Además de poder adquirir todos estos productos, quienes acudan a esta Feria podrán disfrutar también de otras actividades incluidas en el programa, como son presentaciones y degustaciones de productos que se muestran en los expositores, como embutidos, morcilla o vinos, entre otras, además de una alubiada de alubia pintas de La Bañeza.

Día de León en Gijón

Por otro lado, el vicepresidente también acudirá este domingo a la celebración de las Fiestas Patronales de León en Gijón, y al tradicional desfile de pendones llegados desde todas las partes de la provincia, que saldrá desde la Plaza Mayor a las 12,00 horas, y recorrerá el Paseo del Muro de San Lorenzo, organizado por la Casa de León en Asturias.