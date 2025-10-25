León será la sede del próximo Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de la Virgen de las Angustias

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La ciudad de León ha sido elegida por aclamación como sede del XII Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de la Virgen de Angustias en el día de hoy en el el XI Congreso que se está celebrando en la ciudad de Ayamonte, tras una gran y trabajada puesta en escena de la Cofradía de Angustias y Soledad de León, con la presentación del vídeo, en cuyas partes se dividía en una presentación de la ciudad de León, un recorrido por las 16 Cofradías de la ciudad, una explicación con imágenes y actos de la Cofradía de Angustias y Soledad de la ciudad leonesa, e intervenciones de apoyo del Obispo de León, don Luis Angel de las Heras, consiliario de la Cofradía, don Manuel Flaker, presidente de las Cortes de Castilla y León, don Carlos Pollán y presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernandez Mañueco, además de las intervenciones en directo, del alcalde de León, don José Antonio Díez, abad de la Cofradía, don Abilio Guerrero y el futuro Comisario del Congreso, don Isaac Ibáñez. Todo ello ha sido recibido de gran agrado por una amplia representación leonesa desplazada hasta Ayamonte, donde más de doscientos congresistas venidos de más de veinte localidades de toda España han disfrutado de esta trabajada propuesta de candidatura que ha sido elegida. León recibirá con todas sus galas a cientos de congresistas de diferentes puntos de España en el año 2027, y para ello la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad empieza a trabajar desde hoy, para que el Congreso sea el mejor de los que hasta ahora se han realizado. Que viva la Virgen de las Angustias.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha felicitado y trasladado su apoyo a la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad por haber logrado que León sea la sede de este próximo Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias.

Lo ha hecho a través de un mensaje publicado a través de la red social 'X', antes 'Twitter', del que se hace eco Europa Press, en el que también ha asegurado que ha sido un "honor", como líder del Ejecutivo autonómico, respaldar su candidatura.